Investigadores de la UR estudian en Chile cómo logran las plantas resistir a la radiación ultravioleta extrema

Tres investigadores del Grupo de Investigación EcoPhys de la Universidad de La Rioja -Encarnación Núñez Olivera, Javier Martínez Abaigar, Rafael Tomás Las Heras y Alberto Parada Siles- participan hasta el próximo 3 de febrero en una expedición científica en la isla chilena de Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego.

Su objetivo es estudiar las estrategias que desarrollan las plantas para sobrevivir en las condiciones de radiación ultravioleta extrema de las zonas subantárticas.

La investigación se enmarca en el proyecto nacional de I+D+i 'UVBiomonitor', financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y FEDER, y forma también parte de la tesis doctoral de Alberto Parada Siles.

El proyecto, titulado 'En busca de un Protocolo de Montreal más eficiente: desarrollo de métodos para el establecimiento de una red global de biomonitorización de radiación UV-B basada en plantas', busca identificar biomarcadores fiables del aumento de radiación UV-B en la biosfera.

En el desarrollo de esta misión científica colaboran también los investigadores Roy Mackenzie, del Centro Internacional Cabo de Hornos CHIC (Puerto Williams, Chile), y del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos BASE (Santiago de Chile); y Brenda Riquelme, investigadora del CHIC, del BASE y del Campus Universitario Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes (Puerto Williams, Chile).

Las muestras vegetales recogidas durante las salidas de campo del equipo serán procesadas en los laboratorios de estas instituciones chilenas.

CENTINELAS DEL AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO.

Aunque menos estudiadas que la Antártida, las regiones subantárticas se ven especialmente afectadas por episodios de reducción del ozono estratosférico -conocidos como 'agujero de la capa de ozono'- que conllevan un aumento significativo de la radiación ultravioleta B (UV-B) que alcanza la superficie terrestre.

Los investigadores buscan moléculas que las plantas producen como respuesta a este incremento de la radiación ultravioleta B, de manera análoga a la producción de melanina en la piel humana. Entre los biomarcadores detectados destacan determinados compuestos fenólicos que actúan como protectores frente a la radiación.

Identificar aquellos biomarcadores más fiables y ampliamente distribuidos entre las plantas resultaría decisivo para mejorar las herramientas técnicas disponibles en el marco del Protocolo de Montreal, que ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de contar con indicadores biológicos robustos para reforzar la protección de la biodiversidad en las regiones afectadas y para contribuir a frenar las causas y consecuencias del deterioro de la capa de ozono.

"Los datos que obtengamos en Navarino son de gran importancia en el marco de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo, ya que permitirán comparar las estrategias de defensa de plantas que han estado sometidas a episodios de reducción del ozono estratosférico con las de otras procedentes de entornos no afectados", explica Alberto Parada Siles.

DESDE EL POLO HASTA EL DESIERTO.

La campaña en la isla Navarino -donde el equipo permanece desde el pasado 19 de enero- da continuidad a investigaciones previas realizadas por el grupo EcoPhys de la Universidad de La Rioja en distintos puntos de la geografía española.

En ellas se han estudiado plantas sometidas a diferentes niveles de radiación ultravioleta en una amplia variedad de hábitats y altitudes, como el Desierto de Tabernas y el Cabo de Gata (Almería), el Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz) o algunas de las cumbres de Sierra Nevada (Granada), a más de 3.000 metros de altitud.

Además, Encarnación Núñez Olivera, Javier Martínez Abaigar y Alberto Parada Siles han participado previamente en campañas científicas en la Antártida, donde llevaron a cabo investigaciones similares sobre la respuesta de las plantas a la radiación ultravioleta en ambientes polares.

Esta expedición es una de las varias campañas de campo previstas dentro del proyecto UVBiomonitor, que contempla futuras investigaciones en otras localizaciones, tanto en España como en otros países, con el objetivo de seguir ampliando el conocimiento sobre la respuesta de las plantas frente a la radiación ultravioleta en distintos contextos ambientales.

Durante su estancia en la isla Navarino, el equipo investigador irá compartiendo el desarrollo de la expedición y el trabajo diario de campo a través de las redes sociales del grupo, con el objetivo de acercar esta investigación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. La actividad podrá seguirse en los perfiles del grupo en Instagram, TikTok y YouTube bajo el nombre de "ecophys_UR".