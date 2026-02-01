Agencias

España da cuenta de Italia y se mete en semifinales de la Eurocopa de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala superó (4-0) a la de Italia este domingo para avanzar a semifinales de la Eurocopa, donde se medirá a Croacia el próximo miércoles en el Arena Stozice de Liubliana.

La heptacampeona de Europa, dispuesta a recuperar la corona diez años después, no dio opción al rival, dominó de principio a fin, tanto en ataque como en defensa, y solo pecó en no sacar mayor provecho de sus muchas ocasiones. Francisco Cortés y Antonio Pérez pusieron un 2-0 merecido al descanso.

Los Jesús Velasco cocinaron la primera mitad sin perder de vista el trabajo defensivo, cargando mucho el área de un Bellobuono con mucho trabajo. La pizarra fabricó el 1-0, al segundo palo Cortés en una falta, y la selección española llegó a mandar cuatro balones a la madera, con el peligro de no aprovechar su momento.

Además, Italia se cargó de faltas y tuvo que medir sus intervenciones defensivas, hasta que a menos de un minuto del descanso Antonio firmó un bonito gol por encima del meta rival, a pase de Didac desde la portería. El dominio español en la capital eslovena se convirtió en asedio en el segundo tiempo, sucediéndose las ocasiones.

De nuevo, los de Velasco tampoco concedieron y, tras las llegadas de José Raya o Cortés en una falta, Antonio firmó el doblete castigando España a la contra, también con Didac poniendo rápido el balón en juego. Italia, algo a la desesperada, se mantuvo en el alambre y se salvó del cuarto anulado a Mario Rivillos.

Con portero jugador los italianos, el 4-0 cayó por su propio peso, en propia puerta de Gabriel Motta, en la presión de los de Velasco. España cuajó su mejor partido del torneo en busca de seguir creciendo para llegar a una final que buscarán, por el otro lado del cuadro, Francia y Portugal también el miércoles.

