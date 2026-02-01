El PP tramitará en el Senado una ley para sancionar a los cargos públicos que "no respeten" la bandera de España

La propuesta normativa incluye la suspensión de hasta cuatro años para ejercer cargos públicos como una de las sanciones previstas para quienes incumplan la obligación de proteger los símbolos oficiales. Esta medida forma parte de una iniciativa legislativa del Partido Popular (PP) que busca establecer un régimen sancionador para autoridades que no custodien emblemas nacionales y que será tramitada en el Senado. Según publicó Europa Press, la bancada popular busca fijar prohibiciones de nuevo nombramiento como castigo administrativo para los responsables institucionales que no velen por el respeto a símbolos como la bandera de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey.

De acuerdo con Europa Press, el PP utilizará la mayoría absoluta que ostenta en la Cámara Alta para iniciar el proceso esta semana, respaldando la tramitación de la llamada “ley de defensa y protección de los símbolos nacionales”. El proyecto incorpora un articulado que contempla la creación de una estructura legal con once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, distribuidas a lo largo de tres capítulos. El medio Europa Press detalló que la iniciativa ha sido incorporada en el orden del día del Pleno del Senado, por lo que, según estimaciones del partido proponente, su aprobación inicial no enfrentará obstáculos.

La proposición de ley detalla la tipificación de infracciones administrativas y establece que quienes incurran en faltas graves no podrán cobrar la indemnización correspondiente al cese en el cargo, mientras que las infracciones consideradas muy graves impedirá el acceso a nuevas responsabilidades institucionales durante un período máximo de cuatro años. Europa Press consignó que el texto normativo focaliza su aplicación en el ámbito administrativo, estableciendo la protección de los símbolos para el conjunto de edificios y dependencias que sean de titularidad pública.

La definición de símbolos oficiales abarca no solo los distintivos del Estado, sino también los emblemas de las comunidades autónomas y entidades locales. Según el proyecto, adquieren la categoría de símbolos oficiales la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de cada autonomía; y la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de los ayuntamientos. A estos elementos se suman, para su especial protección, el escudo y estandarte de la Casa Real y la imagen del monarca.

El PP argumenta que no existe en el actual marco legislativo una regulación administrativa concreta sobre la defensa y protección de los símbolos, más allá de la tipificación penal del delito de ultraje recogida en el Código Penal. Como respuesta, el partido promueve esta legislación para cubrir el vacío identificado, y regular de modo expreso las competencias y obligaciones de los cargos públicos en lo que respecta a la salvaguarda de la simbología estatal, autonómica y local, reportó Europa Press.

La aplicación de la futura normativa se circunscribirá a las dependencias de titularidad pública de cada administración, limitando la exhibición obligatoria de los símbolos a esos espacios. Se prevé una única excepción: la ocasional colocación de otros emblemas oficiales en eventos protocolarios, como muestra de cortesía ante delegaciones u organismos visitantes de Estados o comunidades autónomas.

El proceso legislativo de la proposición iniciará en el Senado, y posteriormente el texto se trasladará al Congreso de los Diputados, que deberá decidir la continuidad o rechazo definitivo de la iniciativa. Europa Press subrayó que, si bien la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta asegura el primer trámite, la viabilidad final del texto dependerá de la decisión que adopte el Congreso.

El régimen de sanciones contemplado será aplicable exclusivamente a los altos cargos públicos. Según la información difundida por Europa Press, el objetivo declarado del partido es reforzar, mediante la vía administrativa, el deber de representación institucional sobre los símbolos nacionales, autonómicos y locales, articulando mecanismos que permitan sancionar los incumplimientos relacionados con su custodia y exposición oficial.

El debate sobre la protección de los símbolos estatales en España ha ocupado un espacio recurrente en la agenda política y jurídica, con diferentes iniciativas y propuestas a través de los años. Con este proyecto, el PP busca instaurar criterios homogéneos para la preservación y el mantenimiento de los emblemas considerados representativos de las instituciones públicas españolas, en respuesta a situaciones de omisión o vulneración que no encuentran respuesta en el actual marco legal, según la posición del partido recogida por Europa Press.

La tramitación de esta proposición de ley constituye la más reciente iniciativa orientada al fortalecimiento institucional de la simbología pública, con un alcance que sobrepasa la protección de la bandera de España e incluye la totalidad de emblemas oficiales en el marco territorial español.