El delantero Ademola Lookman ficha por el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid confirmó el cierre de las negociaciones y el acuerdo para el traspaso del delantero Ademola Lookman, internacional nigeriano procedente del Atalanta, quien ya se encuentra en la capital española para realizar los exámenes médicos previos a la firma definitiva de su contrato. Según informó el club rojiblanco, la oficialización de la incorporación de Lookman depende únicamente del reconocimiento médico y de la formalización documental, con lo que se espera que en breve se sume de manera efectiva a la plantilla.

De acuerdo con lo publicado por el Atlético de Madrid, tanto la entidad madrileña como el Atalanta alcanzaron un pacto para el traspaso del futbolista de 28 años, quien ha destacado en el fútbol europeo por su capacidad ofensiva. Lookman, nacionalizado nigeriano y nacido en Inglaterra, disputó las últimas temporadas con el club italiano, al que llegó en 2022. La llegada del delantero se produce tras un período de intensas negociaciones entre ambas instituciones y la insistencia del club rojiblanco en sumar refuerzos para afrontar la segunda parte del curso, especialmente debido a recientes salidas y lesiones en la plantilla.

El medio detalló que la llegada de Lookman tiene lugar en un contexto de urgencia para reforzar el ataque del Atlético de Madrid, motivado en parte por los resultados deportivos recientes. Tras el empate ante el Levante, el equipo de Diego Pablo Simeone quedó a diez puntos de distancia del líder FC Barcelona, después de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports. La dirección deportiva, encabezada por Mateu Alemany, había manifestado la necesidad de incorporar jugadores con cualidades diferenciales que permitan competir tanto a nivel nacional como internacional.

Lookman ha desarrollado su carrera profesional en varios clubes europeos antes de su paso por el Atalanta. Su rendimiento en la liga italiana lo posicionó como una de las piezas clave de un equipo que destaca por su estilo de juego ofensivo. El internacional nigeriano fue protagonista en la conquista de la Liga Europa por parte del Atalanta en 2024, consolidándose como un jugador determinante en la fase ofensiva, según consignó el Atlético de Madrid en su comunicación oficial.

El club madrileño no ha brindado detalles complementarios sobre las condiciones económicas o la duración del contrato de Lookman. Tanto los directivos como el cuerpo técnico del Atlético consideran la llegada del delantero como un paso relevante para solventar las bajas recientes y los problemas físicos que han afectado al plantel en la actual temporada. Tal como publicó el Atlético de Madrid, la expectativa sobre su impacto en el equipo es elevada, dado su desempeño en Italia y su experiencia internacional.

El anuncio se realizó luego de que durante varias semanas circularan rumores sobre el interés del Atlético por el delantero. El propio director de fútbol del club, Mateu Alemany, había confirmado públicamente que la institución trabajaba en la incorporación de futbolistas capaces de marcar diferencias en la plantilla. Las operaciones de refuerzo respondieron tanto a la situación competitiva del equipo como a la salida de jugadores que dejaron vacantes en el plantel principal.

Lookman, además de poseer la doble nacionalidad nigeriana e inglesa, cuenta con experiencia en competiciones de alto nivel, lo que, según el club, aporta una opción relevante en la ofensiva rojiblanca. El jugador se desplazó a Madrid este fin de semana para iniciar los pasos finales previos a la firma de su contrato y sumarse cuanto antes al trabajo bajo las órdenes de Simeone.

La institución rojiblanca comunicó que ofrecerá más detalles una vez concluidos los exámenes médicos y cerrada la operación. Mientras tanto, el entorno y la afición se mantienen atentos al desenlace del fichaje en el contexto de la campaña actual de LaLiga y los próximos compromisos continentales.