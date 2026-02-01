Agencias

Cádiz disfruta con la segunda parada de LaLiga Genuine Moeve

La Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz se ha convertido este fin de semana en segunda parada de LaLiga Genuine Moeve, la competición impulsada por LaLiga a través de su Fundación y dirigida a personas con discapacidad intelectual, un evento que ha reunido en la ciudad andaluza a más de 400 futbolistas de 26 equipos de toda España.

Los jugadores y jugadoras de los grupos Deportividad, Respeto y Compañerismo, junto a familiares, aficionados y público local disfrutaron de una experiencia en la que el resultado pasa a un segundo plano y donde valores como la tolerancia, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la alegría compartida fueron los grandes protagonistas.

El sábado, el concejal de Deportes y Economía Azul del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, dio la bienvenida en la casa consistorial a todos los capitanes y entrenadores y resaltó "la importancia de que la ciudad acoja iniciativas como LaLiga Genuine Moeve, que sitúan al deporte como una herramienta real de inclusión social, convivencia y transmisión de valores" y destacó "el compromiso de Cádiz con el deporte adaptado y con las personas con discapacidad intelectual".

En el acto, se produjo también un intercambio de regalos entre José Mata, gerente de la Fundación del Cádiz CF, y Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga. Además, los miembros de los equipos pudieron recorrer Cádiz en diferentes autobuses turísticos durante la tarde del viernes y la mañana del sábado.

Ya por la tarde del sábado y la mañana del domingo, se jugaron los encuentros que permitieron a los equipos seguir sumando tanto en la clasificación deportiva como en la de Fair Play, y este domingo se produjo la entrega de medallas, que contó con la presencia de representantes del Cádiz CF y de su Fundación, de LaLiga y su Fundación, así como de marcas y entidades que apoyan este proyecto.

La siguiente parada de LaLiga Genuine Moeve será los días 7 y 8 de marzo en Gijón, donde se cerrará la segunda Fase del calendario, y en la que el Real Sporting de Gijón recibirá a los 24 clubes que no han estado en Cádiz.

