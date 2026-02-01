Arancha del Sol hace balance de su matrimonio con Finito de Córdoba por sus bodas de plata

No es fácil encontrar una pareja sólida y unida después de 25 años de amor y más en un mundo que aúna al del toro y al del modelaje y la comunicación. Pero ahí están Arancha del Sol y Finito de Córdoba, que son todo un ejemplo de unión y discreción desde hace ya dos décadas. ¿El secreto? Sólo ellos lo saben, aunque Arancha, de buenas a primeras dice no tener idea del éxito.
Pero no hay nada como indagar para que, como asturiana de pura cepa, termine confesando que "el amor es importantísimo, el respeto, reírse mucho, aprender de todos los problemas una vez más, o sea todo cuenta". Un buen compango como ingrediente principal para celebrar sus bodas de plata confirmando que Finito, "si no es el amor de mi vida ya, apaga y vámonos".
Todavía tienen ocho meses por delante para planear qué hacer para festejar estos 25 años desde que se dieron el 'sí, quiero': "La verdad es que no tenemos nada pensado, pero yo creo que es una fecha importante para celebrar". Arancha del Sol no sabe si habrá renovación de votos: "Igual me lo pide otra vez", ha dicho con cierta ilusión. Tiempo tienen, y conociendo a la pareja y siendo una fecha tan importante, el 20 de octubre de 2026 ya está marcado en rojo en el calendario.