Andrés Pajares, roto de dolor: "Hoy se ha muerto mi hermano"

"Tremendo", así ha descrito Mari Cielo Pajares en sus redes sociales cómo ha sido hablar con su padre, Andrés Pajares, tras conocer la muerte de Fernando Esteso. Él mismo ha encontrado las palabras justas para expresar el tremendo dolor del adiós a quien ha sido su todo, con un escueto comunicado en su perfil de Instagram: "Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho Fernando, que Dios te tenga en su gloria" Tal es la pena de Pajares, que ha querido explicar que no está "en condiciones de hablar" con los medios y ha pedido comprensión, además de excusar su ausencia en Valencia, donde ha muerto Esteso: "No voy a ir, prefiero recordarle vivo y mando mis condolencias a su familia".

Igual de desgarrador ha sido el mensaje que ha dejado Mari Cielo. Un hermano para su padre, y por ende, uno más de su familia. Por eso para ella "decirle 'adiós' a Fernando Esteso es algo que de forma irracional piensas que nunca va a sudecer. Te aferras al recuerdo de gente que ha sido parte de tu infancia, tus primeras carcajadas, de todo lo entrañable que permanece en la memoria y atesoras con todo el cariño". "No han sido compañeros, no han sido hermanos, han sido dos gemelos de espíritu libre", ha escrito alabando la valentía de "romper con miedos, de luchar por libertas en una época donde enfrenar censura y hacer humor en mayúsculas era temerario". Sin poder aguantar las lágrimas, Mari Cielo cuenta que ha crecido "admirando y queriendo" a Fernando, quien ha estado "ahí" durante toda su infancia. Y pide que se le recuerde como vivió toda su vida, "con una hermosa sonrisa en la cara".

