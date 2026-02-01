Alrededor de 30 heridos en Turín (Italia) en una manifestación contra el cierre del centro social Askatasuna

Los servicios de emergencias de Turín han trasladado a entre 25 y 30 personas a diferentes hospitales de la ciudad tras resultar heridos en enfrentamientos entre Policía y manifestantes que se han desatado después de que alrededor de 15.000 personas, según fuentes policiales, marcharan para protestar por el desalojo del pasado mes de diciembre del centro social Askatasuna.

Los manifestantes se congregaron frente a la estación de tren Porta Nuova y Porta Susa y el Palazzo Nouvo en varias concentraciones que finalmente se han unido en una sola columna que ha transcurrido por las orillas del río Po y en la que han tenido presencia diferentes sindicatos, movimientos sociales y asambleas estudiantiles, según ha informado la cadena de televisión pública (RAI).

Avanzada la manifestación, un grupo se ha desviado hacia la calle Regina Margherita, en la que se ubicaba el edificio desalojado, momento en el que la tensión ha escalado y, tras el lanzamiento de petardos y fuegos artificiales, la Policía ha respondido con gases lacrimógenos.

Asimismo, han comenzado a producirse choques entre los agentes de policía que custodiaban el camino hacia el antiguo centro social y los manifestantes, que han quemado contenedores y un vehículo policial. Las cargas se han repetido en el campus universitario Einaudi de la universidad de Turín tras un intento para acceder a sus instalaciones.

"Estos no son disidencia ni protesta: son ataques violentos contra el Estado y quienes lo representan. Y por ello, deben ser tratados como lo que son, sin menosprecios ni justificaciones. El Gobierno ha cumplido con su parte, fortaleciendo las herramientas para combatir la impunidad. Ahora es crucial que el Poder Judicial también cumpla plenamente con su parte para evitar que se repita la laxitud que en el pasado ha anulado medidas sagradas contra quienes devastan nuestras ciudades y atacan a quienes las defienden", ha sostenido la primera ministra de Italai, Giorgia Meloni, en redes sociales.

El mensaje de Meloni ha ido acompañado de un vídeo en el que se muestra ha varios manifestantes atacando a un agente de policía que se encuentra solo e incluso sin casco, una de las imágenes más polémicas de la jornada.

El ministro de Interior italiano, Matteo Piantidosi, también ha criticado a los manifestantes, afirmando que "representan el verdadero peligro para la convivencia ciudadana y nuestra democracia" y señalando que, además, están sostenidos por espacios políticos "identificables". "Escucharemos argumentos hipócritas y surrealistas de la izquierda destinados a minimizar la responsabilidad de estos criminales", ha continuado en un mensaje también en redes sociales.

La RAI ha denunciado un ataque sufrido contra un equipo de la cadena pública durante la manifestación. "Atacar a periodistas de la RAI en este contexto es un intento de intimidar a las emisoras públicas y castigar a quienes proporcionan información", reza un comunicado emitido por el ente estatal.

El centro social --abierto desde 1996 y vinculado al movimiento autónomo italiano-- fue desalojado a mediados del mes de diciembre con un gran operativo policial en el que ya se produjeron altercados.