Agencias

Abren los centros de votación para las elecciones generales en Costa Rica

Miles de ciudadanos costarricenses acuden desde primeras horas del día para seleccionar a su presidente y representantes legislativos, en una jornada marcada por el protagonismo de Laura Fernández y la posibilidad de definir todo en una sola ronda electoral

Guardar

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha aprobado la habilitación de puntos de votación en diversos países del continente asiático y Oceanía como Australia, Filipinas, India, Corea del Sur y China. Este despliegue responde al objetivo de garantizar la participación de ciudadanos costarricenses residentes en el extranjero, permitiendo que emitan su sufragio debido a las diferencias horarias relativas al territorio centroamericano. Según informó el citado tribunal, el proceso en esos puntos internacionales precedió por varias horas a la apertura nacional.

Desde las 6:00 horas de la mañana de este domingo, se han abierto oficialmente los centros de votación en Costa Rica, según reportó el Tribunal Supremo de Elecciones en sus redes sociales. La jornada electoral de este día involucra tanto la selección del próximo presidente del país como la elección de los 57 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa. El medio consignó que la ciudadanía acude a las urnas en todo el país para decidir el futuro político inmediato de la nación.

La candidata Laura Fernández, quien representa al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), parte como la aspirante que encabeza las preferencias en las encuestas. De acuerdo con el medio, Fernández busca continuar el proyecto iniciado por el presidente derechista Rodrigo Chaves y su campaña se enfoca en alcanzar al menos el 40 por ciento de los votos, cifra que permitiría evitar una segunda vuelta electoral. La candidata todavía no ha ejercido su voto, aunque a través de redes sociales ha insistido en la importancia de la participación ciudadana. "Hoy su voto es clave. En las dos papeletas color turquesa de Pueblo Soberano, para que Costa Rica continúe un proyecto de cambio, pensando en el bien de todos", publicó, acompañando su mensaje de un cartel con el lema "todos a votar".

El medio reportó que, según las mediciones de intención de voto, Fernández podría reunir el respaldo necesario siempre que logre superar a más de veinte candidatos presidenciales. Entre estos se encuentran figuras relevantes como Claudia Dobles, quien abanderó la propuesta del progresista Partido Acción Ciudadana y es reconocida por su papel como ex primera dama; Ariel Robles, representante del Frente Amplio, identificado con la izquierda; y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), una de las formaciones con mayor historia en la política costarricense.

En el caso de que ningún candidato obtenga el respaldo mínimo requerido, el Tribunal Supremo de Elecciones ha precisado que la segunda ronda electoral se realizaría el domingo 5 de abril. De acuerdo con la información publicada por el organismo, esta instancia definiría entre los dos candidatos más votados quién asumirá la presidencia por el siguiente mandato constitucional.

El Tribunal Supremo de Elecciones ha enfatizado desde sus plataformas digitales el carácter nacional e internacional de la jornada, subrayando su apertura y la importancia del proceso democrático. Según publicó el organismo, la votación se desarrolla con normalidad en los puntos habilitados tanto dentro como fuera de Costa Rica.

Las mesas de votación permanecerán abiertas durante el horario reglamentario para permitir el acceso a todos los ciudadanos inscritos, facilitando así la concurrencia a los comicios, añadió el medio. Los resultados preliminares de la elección se esperan una vez cerrado el horario de votación, aunque el escrutinio final estará a cargo de los organismos correspondientes según la regulación electoral vigente en el país.

Temas Relacionados

Elecciones generalesCosta RicaLaura FernándezTribunal Supremo de EleccionesPartido Pueblo SoberanoRodrigo ChavesAsamblea LegislativaClaudia DoblesPartido Acción CiudadanaFrente AmplioEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Belén Rodríguez: "Lo de Carmen Borrego me ha perjudicado"

Belén Ro analiza su eliminación de la competencia y atribuye su salida al impacto que tuvo la renuncia inesperada de su compañera en la dinámica de votación, además admite sentirse afectada por el proceso pero satisfecha con su participación

Belén Rodríguez: "Lo de Carmen

Carlos Alcaraz: "Nadie sabe lo que hemos pasado para ganar este trofeo"

El joven deportista murciano celebró su primer título en el Abierto de Australia, agradeció el apoyo de su equipo y familia, homenajeó a Djokovic y Nadal y destacó el esfuerzo realizado para alcanzar la cima del tenis mundial

Carlos Alcaraz: "Nadie sabe lo

Casa Real felicita a Alcaraz por "seguir escribiendo la historia del deporte español" en Australia

El murciano logra entrar en la élite mundial al completar el ‘Career Grand Slam’ con 22 años, tras imponerse a Djokovic en la final y convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en alcanzar esta hazaña

Casa Real felicita a Alcaraz

Los combates entre el Ejército paquistaní y los separatistas baluches dejan unos 200 muertos en 48 horas

Violentos enfrentamientos han desatado una oleada de muertes y heridos en Baluchistán, según autoridades y líderes separatistas, mientras ataques coordinados han derivado en la toma de instalaciones oficiales, acusaciones cruzadas e intensas operaciones de seguridad en la región

Los combates entre el Ejército

El Papa pide "diálogo sincero y eficaz" ante el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos

El sumo pontífice expresó su inquietud por las crecientes diferencias entre La Habana y Washington, solicitando evitar cualquier escalada y priorizar la paz para la población. Llamó además a honrar víctimas civiles mediante el cese de conflictos armados

El Papa pide "diálogo sincero