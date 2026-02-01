Abren los centros de votación para las elecciones generales en Costa Rica

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha aprobado la habilitación de puntos de votación en diversos países del continente asiático y Oceanía como Australia, Filipinas, India, Corea del Sur y China. Este despliegue responde al objetivo de garantizar la participación de ciudadanos costarricenses residentes en el extranjero, permitiendo que emitan su sufragio debido a las diferencias horarias relativas al territorio centroamericano. Según informó el citado tribunal, el proceso en esos puntos internacionales precedió por varias horas a la apertura nacional.

Desde las 6:00 horas de la mañana de este domingo, se han abierto oficialmente los centros de votación en Costa Rica, según reportó el Tribunal Supremo de Elecciones en sus redes sociales. La jornada electoral de este día involucra tanto la selección del próximo presidente del país como la elección de los 57 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa. El medio consignó que la ciudadanía acude a las urnas en todo el país para decidir el futuro político inmediato de la nación.

La candidata Laura Fernández, quien representa al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), parte como la aspirante que encabeza las preferencias en las encuestas. De acuerdo con el medio, Fernández busca continuar el proyecto iniciado por el presidente derechista Rodrigo Chaves y su campaña se enfoca en alcanzar al menos el 40 por ciento de los votos, cifra que permitiría evitar una segunda vuelta electoral. La candidata todavía no ha ejercido su voto, aunque a través de redes sociales ha insistido en la importancia de la participación ciudadana. "Hoy su voto es clave. En las dos papeletas color turquesa de Pueblo Soberano, para que Costa Rica continúe un proyecto de cambio, pensando en el bien de todos", publicó, acompañando su mensaje de un cartel con el lema "todos a votar".

El medio reportó que, según las mediciones de intención de voto, Fernández podría reunir el respaldo necesario siempre que logre superar a más de veinte candidatos presidenciales. Entre estos se encuentran figuras relevantes como Claudia Dobles, quien abanderó la propuesta del progresista Partido Acción Ciudadana y es reconocida por su papel como ex primera dama; Ariel Robles, representante del Frente Amplio, identificado con la izquierda; y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), una de las formaciones con mayor historia en la política costarricense.

En el caso de que ningún candidato obtenga el respaldo mínimo requerido, el Tribunal Supremo de Elecciones ha precisado que la segunda ronda electoral se realizaría el domingo 5 de abril. De acuerdo con la información publicada por el organismo, esta instancia definiría entre los dos candidatos más votados quién asumirá la presidencia por el siguiente mandato constitucional.

El Tribunal Supremo de Elecciones ha enfatizado desde sus plataformas digitales el carácter nacional e internacional de la jornada, subrayando su apertura y la importancia del proceso democrático. Según publicó el organismo, la votación se desarrolla con normalidad en los puntos habilitados tanto dentro como fuera de Costa Rica.

Las mesas de votación permanecerán abiertas durante el horario reglamentario para permitir el acceso a todos los ciudadanos inscritos, facilitando así la concurrencia a los comicios, añadió el medio. Los resultados preliminares de la elección se esperan una vez cerrado el horario de votación, aunque el escrutinio final estará a cargo de los organismos correspondientes según la regulación electoral vigente en el país.