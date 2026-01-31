Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 1 de febrero

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El terror migratorio causa a Trump su mayor crisis interna"

-- "La amnistía a los presos políticos rompe años de represión en Venezuela"

EL MUNDO

-- "Zapatero cobró 450.000 euros de su amigo en Plus Ultra por 'asesoría global'"

-- "Jorge Azcón: 'Aragón levantará un muro solidario contra el independentismo'"

ABC

-- "Jorge Azcón: 'Vox no tiene ganas de volver al Gobierno. Se ven mejor los toros desde la barrera"

-- "Sánchez acumula siete decretos derogados frente a los tres del resto de presidentes de la democracia juntos"

LA VANGUARDIA

-- "El FBI recopiló acusaciones de agresión sexual contra Trump"

-- "La Casa Batlló baila al son de Matt Clark"

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

La UA llama a la calma en Etiopía en medio de un repunte de las hostilidades en la región de Tigray

Frente a la escalada de violencia en Tselemt, el presidente de la Comisión de la Unión Africana ha manifestado su “profunda preocupación” y exige que las partes respeten el acuerdo de paz para evitar otro conflicto devastador

Aumentan a 133 los milicianos y a 15 los militares muertos por las operaciones en Baluchistán (Pakistán)

