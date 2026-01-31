Patricia Ramírez (BeReal) afronta el relanzamiento de la app alejándose de "recrear el hype inicial"

BeReal, la red social que se popularizó como una alternativa a Instagram sin filtros, ha anunciado su relanzamiento en España con el objetivo de "convertirse en una parte significativa del día a día de las personas, no recrear el hype inicial", según ha indicado la nueva directora regional de BeReal en España, Patricia Ramírez Llopis.

Tras convertirse en la aplicación más popular de la App Store de Apple en 2022 gracias a su objetivo de buscar la inmediatez y la naturalidad, BeReal afronta su relanzamiento con una nueva filosofía.

"Ser los primeros permitió a BeReal destacar en un momento concreto, pero ese factor por sí solo no garantiza la fidelidad a largo plazo. El éxito inicial generó notoriedad y curiosidad, pero el crecimiento sostenible se construye a través del hábito, la relevancia y el vínculo emocional con los usuarios", ha explicado Patricia Ramírez en una entrevista a Europa Press.

Según datos de SimilarWeb, recogidos por Portaltic, en octubre de 2023, los usuarios activos mensuales de BeReal en Estados Unidos pasaron de los 3,7 millones en noviembre de 2022 a poco más de 3 millones de ellos en agosto de 2023. También Android apuntó a un descenso del 19 por ciento en los usuarios que usaban la app, pasando de 19,5 millones en diciembre de 2022 a 16 millones en agosto de 2023.

"El relanzamiento de BeReal se apoya en una estrategia de crecimiento duradero, alejándose de la búsqueda de picos virales como el de 2022", ha señalado Ramírez. "El objetivo es convertir BeReal en una parte significativa del día a día de las personas, no recrear el hype inicial, sino construir una red social saludable".

Los últimos datos de la compañía, ofrecidos en un comunicado, apuntan a los 40 millones de usuarios mensuales en todo el mundo, de los cuales asegura que más del 50 por ciento están activos seis días a la semana en la aplicación. En esta línea, la nueva directora regional en España ha destacado que tienen "cinco veces más auténtico 'engagement' que el resto de plataformas". "Cuando digo auténtico engagement no me refiero a un like, share, comentarios... sino al 'esfuerzo' más grande que hace el usuario de BeReal publicando contenido real cada día", ha subrayado.

APUESTA POR UN FEED LIMITADO

A pesar del relanzamiento, Ramírez ha indicado que BeReal mantendrá las funciones de integrar música con Spotify o Apple Music, intercambiar mensajes con RealChat, los emojis personalizados de RealMojis y los comentarios en las fotos.

Frente otras aplicaciones y servicios que se actualizan para adoptar el formato de vídeos verticales de corta duración al estilo de TikTok, Ramírez ha defendido que el 'feed' de BeReal "no es infinito". "Una vez has visto las publicaciones que se han compartido hoy, aparece un mensaje positivo al final de la pantalla que te incita a dejar el teléfono y disfrutar del día", ha explicado.

Sobre la inclusión de este tipo de vídeos, la directora ha indicado que cualquier formato se evalúa de forma rigurosa para "asegurar que fomenta el transmitir tu vida real y sin filtros en 'la hora BeReal', sin generar presión por el rendimiento ni dinámicas adictivas".

El nombramiento de Patricia Ramírez como directora regional de BeReal en España tiene como objetivo impulsar la marca con una "propuesta diferencial basada en la autenticidad, la relevancia y el bienestar digital".

SIN IMÁGENES GENERADAS POR IA

Otro reto al que se enfrenta BeReal con su relanzamiento es el que plantea la inteligencia artificial (IA), ya que se anuncia como "la única red social que no permite imágenes generadas por IA". Sobre esta cuestión, Ramírez ha profundizado en la idea de mostrar fotos y vídeos "reales": "No hay contenido generado por la IA porque el usuario no puede subir una foto desde su carrete; tiene que hacerla directamente desde la propia red social y tampoco tenemos filtros, ni algoritmos manejando luego ese contenido de los usuarios".

No obstante, ha matizado que BeReal sí utiliza herramientas de inteligencia artificial para moderar el contenido y asegurar que los usuarios y las marcas están protegidos a través de una "moderación activa que ayuda a que siempre haya experiencias sanas y auténticas".