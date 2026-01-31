LoxamHune facturó 200 millones de euros en 2025, un 11% más, y cambia su nombre a Loxam

LoxamHune, grupo de alquiler de maquinaria, facturó 200 millones de euros en 2025 en España y Portugal, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior, al mismo tiempo que ha anunciado una simplificación de su nombre a solo Loxam.

En 2018, su facturación fue de 101 millones, por lo que la ha duplicado en 8 años y ha aumentado la plantilla directa de 600 a 1.000 personas, según ha informado la compañía con motivo de la celebración de su convención anual este sábado en Madrid.

Su consejero delegado, Luis Ángel Salas, ha detallado que el cambio de marca se llevará a cabo durante este año, al igual que en el resto de los países en los que el grupo francés Loxam operaba hasta ahora bajo sus denominaciones locales (Ramirent, Nationwide Platforms, A Geradora, entre otros).

"La estrategia se basa en desarrollar una identidad común en todos los países del grupo, manteniendo las particularidades locales que hacen única a cada filial. Iniciativas como Loxam United o la definición de una cultura corporativa compartida buscan fortalecer la cohesión y el sentimiento de pertenencia a un mismo marco internacional", ha argumentado.

La compañía también ha revelado que obtuvo un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 86,5 millones de euros en 2025, lo que representa un crecimiento del 10% respecto al 2024 y un margen del 43,7% sobre ventas, un dato que lleva 14 años creciendo.

Respecto a sus previsiones para 2026, Loxam seguirá incrementando su presencia en la Península con la apertura de nuevas delegaciones en Sagunto (Valencia), Logroño, Burgos y Palmela (Portugal), toda vez que la Asociación Europa del Alquiler (ERA) prevé este año un crecimiento del 5,5% para España y un 7% para Portugal, siendo los dos mercados europeos con mejores perspectivas según este organismo.

En línea con su plan de modernización y mejora del servicio, la compañía continuará invirtiendo en la adquisición de maquinaria nueva de bajas emisiones, atendiendo a los objetivos de descarbonización y ESG --medioambientales, sociales y gobierno corporativo--, tanto de la empresa como de sus clientes y proveedores.

Actualmente, de los más de 30.000 equipos que conforman el parque (incluyendo no motorizados), más de un 70% son de nulas o bajas emisiones (motores eléctricos o híbridos), otro 18% son motores de última generación (Stage V) y un 13% son equipos motorizados diésel o gasolina clásicos.