Elegancia y tronío en la boda de María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce

¡Ya son marido y mujer! El barrio sevillano de la Santa Cruz ya ha escuchado el repique de campanas tras finalizar el enlace de la primera pareja que se ha dado el 'sí, quiero' este año. María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce cruzaban el umbral de la parroquia que da nombre al distrito hispalense pasada la una de la tarde ante la alegría de familiares y amigos, testigos de su historia de amor, que les han recibido con una lluvia de mariposas blancas de papel.

Entre ellos, invitados de la categoría del diseñador Toni Benítez; el periodista Alberto García Reyes; Francisco Rivera y su mujer Lourdes Montes, así como la hija mayor del diestro, Cayetana Rivera Martínez de Irujo. Mención especial merece el creador Manolo Giraldo, artífice del vestido de novia de María Eugenia, que ha escogido un espectacular diseño clásico ajustado a su esbelta figura, con escote barco y manga larga, perfecto para las bajas temperaturas que reinan estos días en el país. Al aire regio de esta novia andaluza no le faltaba la impresionante cola y un largo velo sujetado por una tiara de pedrería que completaba un sencillo moño bajo en el que ha recogido su pelo. A la salida del Templo, y ya presumiendo de marido y de vestido en todo su esplendor, se podía ver al detalle el sutil brocado de la tela escogida para el que ha sido el secreto mejor guardado de María Eugenia hasta este sábado.