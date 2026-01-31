Agencias

El Deportivo Alavés refuerza su zaga con la cesión del finlandés Ville Koski

Guardar

El Deportivo Alavés ha alcanzado este sábado un acuerdo con el NK Istra para la incorporación del zaguero finlandés Ville Koski, de 24 años, que llega al conjunto vitoriano en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada 2025/26.

Nacido el 27 de enero de 2002 en Tuusula (Finlandia), es un defensa central internacional con Finlandia en todas sus categorías "y uno de los máximos valores del NK Istra, que ocupa actualmente puestos europeos con su tercera posición en la Liga croata", según indicó el Alavés.

"El nuevo refuerzo albiazul se formó en las categorías inferiores del PKKU finlandés. Tras iniciar su trayectoria profesional en el FC Honka, dio el salto al fútbol croata en la temporada 2023/24, incorporándose al NK Istra, club con el que ha disputado 64 partidos oficiales entre Copa y Súper Sport HNL, siendo uno de sus baluartes", añadió el Alavés.

"Se trata de un zaguero que destaca por su solidez, contundencia defensiva e infranqueabilidad, además de aportar una buena salida de balón, cualidades que reforzarán la línea defensiva del conjunto dirigido por Eduardo Coudet", zanjó el mismo comunicado de prensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Millones de estadounidenses continuarán bajo

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

El técnico brasileño Mano Menezes

La Real Sociedad se hace con la cesión del delantero brasileño Wesley

La Real Sociedad se hace

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Alcaraz entrena en Rod Laver

Ucrania denuncia en el OIEA los ataques rusos al sistema eléctrico y nuclear

Infobae