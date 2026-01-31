Al menos 226 muertos por una avalancha de tierra sobre una mina de coltán en el este de RDC

Al menos 226 personas han muerto en el este de República Democrática del Congo como consecuencia de una enorme avalancha de tierra que sepultó, el pasado jueves, una mina de coltán en el territorio de Masisi, en la conflictiva provincia de Kivu Norte.

La mina es parte del conjunto de yacimientos de minerales raros que descansan en el área de Rubaya, uno de los epicentros del conflicto en el este de RDC entre el Ejército congoleño y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23). Estas últimas, precisamente, controlaban esta instalación y ha sido uno de sus portavoces, Kambere Muyisa Lumumba, quien ha confirmado este sábado el balance provisional de fallecidos al portal de noticias congoleño Actualité.

Entre los fallecidos hay mineros, comerciantes y familias, según ha explicado Lumumba, quien también ha confirmado un número todavía no concretado de heridos, muchos de ellos graves, que están recibiendo tratamiento en medio de un difícil traslado por las fuertes lluvias que han provocado, precisamente, este deslave.

La mina permanece cerrada por orden del gobernador miliciano de la provincia, Bahati Musanga Erasto, mientras los heridos se reparten entre los centros locales y los de la capital de la provincia, Goma, desde el año pasado bajo control de los rebeldes y entre los temores, según fuentes locales al portal congoleño, de que el número de fallecidos aumente durante las próximas horas.

Rubaya, bajo control rebelde desde abril de 2024, alberga una de las concesiones de coltán más ricas del mundo, con una producción estimada por Naciones Unidas en casi 120 toneladas mensuales, destinadas principalmente a la exportación a la vecina Ruanda. La presencia del M23 y otros grupos armados dificulta enormemente el acceso a la zona para periodistas, investigadores y organizaciones humanitarias.