Zelenski señala que no hay acuerdo sobre la cuestión territorial y reitera que debe tratarse entre líderes

El establecimiento de una zona franca en el este de Ucrania ha surgido como una de las propuestas discutidas en las primeras conversaciones tripartitas llevadas a cabo en Emiratos Árabes Unidos, según informó la agencia estatal Ukrinform. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha precisado que esta idea parte de Washington, la cual sugirió la creación de un espacio donde se permita el libre comercio como parte de un posible compromiso. No obstante, Kiev mantiene firme la exigencia de ejercer soberanía sobre cualquier territorio actualmente bajo su control, incluso si se tratara de una región de estatus especial.

De acuerdo con Ukrinform, Zelenski dejó claro este viernes que aún no existe consenso en torno a la cuestión territorial en las discusiones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, cuyo objetivo es encontrar una solución para terminar con la guerra. El mandatario subrayó en declaraciones recogidas por el medio que toda decisión que implique territorios en disputa, especialmente en áreas como Donetsk, tendrá que resolverse entre los máximos líderes de los países implicados. “Hasta el momento, no hemos logrado un acuerdo sobre la cuestión territorial, concretamente sobre una parte del este de Ucrania, la región de Donetsk. Creemos que las exigencias estrictas a Ucrania no constituyen en absoluto un compromiso”, afirmó.

Zelenski insistió en la importancia de preservar la integridad territorial de Ucrania como condición indispensable para alcanzar cualquier arreglo. Según publicó Ukrinform, el dirigente recalcó que Moscú plantea modificar los límites actuales en beneficio propio, lo que constituye una línea roja para Kiev. El presidente recordó en repetidas ocasiones que Ucrania está abierta a soluciones que permitan realmente el fin del conflicto armado, pero puntualizó que “definitivamente no están relacionados con cambiar la integridad territorial de Ucrania”.

Sobre la propuesta estadounidense en relación con la zona franca, Zelenski explicó que Ucrania considera esencial asegurar el control sobre los territorios en cuestión, incluso si se implementan regímenes especiales de libre comercio. Subrayó también que la fórmula preferida por Kiev apunta a mantener las posiciones tal como están en el terreno: “Estamos donde estamos”, planteó, pidiendo que las líneas de combate actuales permanezcan congeladas como parte de un posible cese de hostilidades.

Los contactos celebrados hasta ahora en Emiratos Árabes Unidos, según el medio Ukrinform, abren la puerta a retomar el diálogo en los próximos días, aunque la complejidad del asunto territorial obliga a trasladar la resolución final al nivel de las máximas autoridades políticas. “Estos problemas se resolverán a nivel de los líderes, y esto es comprensible, porque son los líderes quienes tienen el mandato adecuado”, explicó el presidente ucraniano.

La falta de avances concretos sobre el futuro de Donetsk y otras regiones del este expone la distancia entre las posiciones de Ucrania y Rusia. Kiev rechaza las “exigencias estrictas” que, según Zelenski, buscarían imponerle aceptar cambios fronterizos, mientras mantiene su disposición para explorar propuestas de compromiso que no lesionen la soberanía ucraniana. Las partes consultadas por Ukrinform consideran que la discusión permanece abierta, a la espera de un posible encuentro entre los jefes de Estado, el cual podría representar el siguiente paso en la búsqueda de una salida diplomática al conflicto.

Kiev ha reiterado en distintas ocasiones a través de Ukrinform su disposición para negociar fórmulas que lleven a una terminación de la guerra, priorizando la defensa de su integridad territorial y buscando fórmulas internacionales que respalden cualquier acuerdo alcanzado. La comunidad internacional, de acuerdo con lo reportado por el medio ucraniano, observa con atención el desarrollo de estas conversaciones y el impacto potencial que tendría una solución sobre la estabilidad en la región.

En esta fase inicial, las negociaciones han servido para delimitar los puntos de desacuerdo y ratificar el papel central de las autoridades presidenciales en la toma de decisiones definitorias. Ukrinform recoge que la insistencia de Zelenski en la necesidad de acuerdos a nivel de líderes refleja la complejidad política, militar y social de resolver disputas territoriales que han marcado la dinámica de la guerra en el este de Ucrania desde 2014. El curso de las futuras conversaciones dependerá del margen de flexibilidad que las partes estén dispuestas a explorar respecto a la soberanía y el control de los territorios actualmente en disputa.