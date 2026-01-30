Ucrania trata con Polonia el envío de más aviones de combate Mig-29

Ucrania ha tratado este viernes con Polonia el apoyo reforzado al Ejército ucraniano ante la invasión rusa, discutiendo concretamente el posible envío de más aviones de combate Mig-29, considerado un elemento clave para la defensa ucraniana.

El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, ha mantenido una conversación con su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, con quien ha tratado distintos aspectos del apoyo al Ejército ucraniano ante la agresión rusa, toda vez Varsovia es de los socios militares más estechos de Kiev.

"Agradecí a nuestros socios por el apoyo estratégico a Ucrania. Polonia desempeña un papel logístico clave: a través de su territorio pasa cerca del 90 % de la ayuda internacional, incluida la destinada a reforzar la resiliencia energética de Ucrania", ha explicado Fedorov en declaraciones difundidas por el Ministerio de Defensa ucraniano.

En este contexto, el titular ucraniano y el polaco debatieron "específicamente" la transferencia a Ucrania de más aviones de combate Mig-29, de fabricación soviética. "Polonia ya transfirió estos cazas en 2023. Trabajaremos conjuntamente en su modernización para aumentar su eficacia y la capacidad de atacar objetivos enemigos", ha indicado.

Fedorov ha destacado igualmente la participación de Polonia en el plan de compras de armamento a Estados Unidos para su posterior envío a Kiev, PURL, por sus siglas en ingles, y la iniciativa del Centro Conjunto OTAN-Ucrania que acoge precisamente Polonia.

En materia de ayuda militar, el ministro ucraniano ha valorado que las tecnología polaca es ya "parte importante" de la defensa antiaérea de corto alcance de Kiev. "Estamos listos para seguir desarrollando la cooperación y ampliar el campo radar", ha señalado.