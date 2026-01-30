Trump amenaza con un arancel del 50 % a aeronaves de Canadá por certificación de aviones

El presidente estadounidense, Donald Trump, reforzó esta semana sus críticas hacia Ottawa al acusar al gobierno canadiense de frenar la certificación de las aeronaves Gulfstream, lo que, según aseguró, constituye una obstrucción a la entrada de estos modelos al mercado canadiense. Trump sostuvo que esta postura de Canadá representa una negativa “injusta, ilegal y firme” frente a los aviones Gulfstream 500, 600, 700 y 800, incluyendo el último de estos modelos, que describió como uno de los de mayor tamaño y tecnología avanzada construidos hasta el momento. Según informó EFE, la reacción de la administración estadounidense se está orientando a la revisión de medidas comerciales de represalia si la disputa no se resuelve pronto.

Trump, a través de una publicación en su red Truth Social, señaló que Canadá estaría bloqueando la venta de los productos de la empresa estadounidense Gulfstream al mercado canadiense mediante el proceso de certificación. De acuerdo con el presidente, este enfrentamiento comercial podría intensificarse si Ottawa no cambia su política. El medio EFE detalló que, como respuesta a esta situación, Trump advirtió que Estados Unidos retirará la certificación de los aviones Bombardier Global Express, fabricados por la empresa canadiense Bombardier, así como de todas las aeronaves producidas en Canadá.

En su comunicación, Trump afirmó: “Si, por cualquier motivo, esta situación no se corrige de inmediato, voy a imponer a Canadá un arancel del 50 % sobre todas y cada una de las aeronaves vendidas en Estados Unidos”. La amenaza de imponer esta tarifa aparece en un contexto de tensiones comerciales renovadas entre los dos países, según consignó EFE. La implicación de esta medida supondría consecuencias directas para la industria aeronáutica canadiense y sus exportaciones al mercado estadounidense.

Durante la misma semana, el presidente estadounidense también lanzó una advertencia relacionada con la posibilidad de que Ottawa suscriba un pacto de libre comercio con China. Según publicó EFE, Trump amenazó con la aplicación de aranceles del 100 % sobre bienes canadienses si el gobierno de Canadá llegara a un acuerdo de este tipo con el país asiático, intensificando así las tensiones en la relación bilateral.

Según detalló EFE, Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvieron una conversación telefónica reciente en la que discutieron temas como la situación en Ucrania, la cooperación en el Ártico, el escenario político en Venezuela y el tratado comercial T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), cuya revisión está prevista para este año. La llamada no se limitó al tema de la certificación de aeronaves, sino que abarcó cuestiones estratégicas y comerciales clave para ambas naciones.

La compañía Bombardier Global Express representa una parte significativa de la industria aeronáutica de Canadá, y la certificación estadounidense es crucial para que estos aviones puedan operar y comercializarse en el mercado de Estados Unidos. La retirada de dicha certificación podría tener repercusiones profundas en el flujo comercial y en la actividad de la empresa canadiense, de acuerdo con el reporte de EFE.

La oficina de Trump insistió en la urgencia de que Ottawa modifique su decisión sobre la certificación de los aviones estadounidenses. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses analizan la evolución de la situación para determinar el alcance de las próximas acciones comerciales. El medio EFE reportó que la postura del gobierno estadounidense busca presionar a Canadá con la amenaza de represalias significativas si no se alcanzan soluciones rápidas en la disputa aeronáutica.

La controversia en torno a las certificaciones y los aranceles se produce en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Canadá transitan asuntos vinculados a acuerdos de libre comercio, intereses estratégicos y desafíos geopolíticos, según subraya EFE. La decisión de Trump, tanto en relación con las amenazas de aranceles a aviones como con posibles tarifas si Canadá negocia con China, pone de manifiesto la complejidad de los lazos comerciales y políticos entre las dos naciones.

El año en curso es significativo por la revisión obligatoria del T-MEC, lo que añade una capa adicional de incertidumbre en las políticas comerciales que involucran tanto a la industria aeronáutica como a otros sectores económicos. Según EFE, los próximos meses serán determinantes para observar el rumbo de las conversaciones y los posibles efectos sobre el comercio transfronterizo entre Estados Unidos y Canadá.