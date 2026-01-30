TeamSystem compra la gallega AIG Classic y suma su novena adquisición en España en cinco años

Tras concretar la incorporación de una empresa local en Galicia, la tecnológica italiana TeamSystem incrementa su presencia en el segmento español de gestión empresarial y soluciones de software para pequeñas y medianas empresas. Según informó Europa Press, TeamSystem formalizó la adquisición de AIG Classic, una compañía con sede en Vigo que finalizó 2025 con ingresos superiores a 5,5 millones de euros y una cartera de más de 34.000 clientes, integrando a un equipo de aproximadamente 55 empleados especializados en servicios para pymes, microempresas y despachos profesionales. El grupo italiano, que actualmente cuenta con más de 2,5 millones de clientes a nivel europeo, consolida con esta operación su apuesta en el mercado español, en un contexto marcado por incertidumbre regulatoria y un marco legal en evolución para empresas de menor tamaño y autónomos.

Europa Press detalló que esta nueva compra representa la novena operación de este tipo que TeamSystem ha realizado en España durante los últimos cinco años, tras su entrada al país en 2021 motivada por la estructura empresarial española, caracterizada por una elevada proporción de microempresas, pymes y trabajadores por cuenta propia. La última adquisición previa se cerró en octubre, lo que refuerza la política de crecimiento acelerado del grupo en este sector estratégico. El valor simbólico de la transacción radica no solo en el refuerzo de la presencia italiana en España, sino también en la apuesta continuada a pesar de las dificultades derivadas de la inseguridad jurídica.

La integración de AIG Classic responde además a la estrategia internacional de TeamSystem, que considera a España un mercado prioritario por su semejanza con el tejido empresarial italiano y su aporte a la expansión europea del grupo. De acuerdo con Europa Press, entre los factores que influyen en el entorno empresarial, destaca la “inseguridad jurídica” generada por el aplazamiento hasta 2027 de la entrada en vigor de VeriFactu, la normativa impulsada por el Ministerio de Hacienda para regular la facturación electrónica. La incertidumbre alcanza también a la implementación de un nuevo registro horario digital, cuya aprobación se esperaba originalmente en 2025, pero que aún permanece en suspenso, lo que genera inquietud entre las pymes y los autónomos.

La operación de compra involucra la colaboración de distintos asesores especializados. El medio Europa Press señaló que TeamSystem recibió respaldo de la firma Garrigues en los aspectos legales y laborales, y de KPMG en la auditoría financiera y fiscal de la transacción; en tanto, AIG Classic y la firma inversora Tresmares contaron con la consultora Evergreen. Dentro del sector gallego, AIG Classic se ha posicionado tras más de tres décadas de trayectoria como desarrolladora de soluciones específicas para las necesidades operativas y regulatorias de empresas pequeñas, consolidando una base de usuarios estable y extendida en el mercado español.

El grupo TeamSystem registra actualmente una facturación anual de mil millones de euros y desarrolla productos y servicios que emplean tecnología e inteligencia artificial aplicadas a la gestión empresarial. Desde su llegada al mercado español, la empresa ha ido ampliando su red mediante adquisiciones consecutivas, integrando compañías que aportan experiencia local e innovación tecnológica. El medio Europa Press consignó que la operación más reciente se inscribe en este enfoque de expansión organizado y dirigido al refuerzo de su posición en España, dentro de un contexto legislativo que condiciona la evolución del sector.

Los efectos del retraso en la regulación digital impulsan a las tecnológicas a buscar fórmulas para consolidar sus servicios y adaptarlos a las necesidades específicas de pymes y autónomos, un segmento que en España presenta características similares al contexto italiano. A través de esta y otras adquisiciones previas, TeamSystem dirige sus esfuerzos a mantener su crecimiento pese a las dificultades regulatorias y la incertidumbre que afecta el marco normativo para las empresas pequeñas.

El medio Europa Press enfatizó la relevancia estratégica de esta serie de adquisiciones como parte de la política de crecimiento internacional del grupo, en sintonía con los desafíos y oportunidades que enfrenta el ecosistema empresarial español. La continuidad en el proceso de integración de nuevas firmas especializadas refleja la intención de TeamSystem de afianzar su papel en un mercado que sigue en transformación por cambios regulatorios y demandas tecnológicas en evolución.