Swatch gana 3,3 millones en 2025, un 98,4% menos, pero mantiene el dividendo y prevé un buen desempeño en 2026

El consejo de administración de Swatch Group ha decidido mantener la distribución de dividendos para sus accionistas, pese a que el beneficio neto atribuido de la empresa cayó a 3 millones de francos suizos (3,3 millones de euros) en 2025. Según informó el medio, esta cifra representa un descenso del 98,4% respecto a los 193 millones de francos (210,9 millones de euros) alcanzados en el ejercicio anterior. La empresa espera, no obstante, mejoras significativas en el desempeño de todas sus divisiones durante 2026.

Tal como publicó la fuente original, las ventas netas de Swatch Group se redujeron un 3,8% durante 2025, alcanzando los 6.280 millones de francos (6.861 millones de euros). Al detallar los resultados por sectores, los ingresos provenientes de la división de relojes y joyas registraron una caída del 7,5%. Estos ingresos pasaron a 5.934 millones de francos (6.483 millones de euros). Por otro lado, el segmento de sistemas electrónicos mostró una evolución en sentido contrario, al aumentar un 8,8% sus ingresos hasta posicionarse en los 359 millones de francos (392,2 millones de euros).

En cuanto a los gastos, el medio reportó que el conjunto de desembolsos realizados por la multinacional sumó 6.145 millones de francos (6.713 millones de euros), cantidad que representa una disminución del 4,4% en comparación con el año anterior. Pese al recorte de gastos, la fuerte contracción de las utilidades provocó que la empresa alcanzara mínimos históricos en sus beneficios.

La compañía, según detalló la publicación, enfatizó que el comportamiento del negocio desde la segunda mitad de 2025 y en los primeros compases de 2026 está abriendo la posibilidad de un “crecimiento sustancial” para todas las divisiones a lo largo del presente ejercicio. Swatch Group anticipó además una reducción “masiva” de la capacidad productiva actualmente ociosa, lo cual podría tener un impacto positivo en la organización y eficiencia de la empresa de cara al futuro inmediato.

A pesar del retroceso observado en las ganancias, el grupo mantendrá el dividendo a repartir en 0,9 francos (0,98 euros) por cada acción nominativa y 4,5 francos (4,92 euros) por cada título al portador. Este reparto, detalló la fuente, representa una señal de confianza en la estabilidad financiera de la compañía y su previsión de resultados positivos para el próximo año fiscal.

De acuerdo con las cuentas presentadas, el grupo atribuyó los resultados negativos de 2025 principalmente a la baja en los ingresos por relojes y joyas, segmento central dentro de sus operaciones globales. Mientras tanto, el avance en la venta de sistemas electrónicos contribuyó parcialmente a compensar el descenso en el área principal, aunque sin revertir el deterioro global de los resultados.

El medio añadió que la empresa se mostró optimista respecto al desempeño futuro, fundamentando estas expectativas en los signos de recuperación experimentados a partir del segundo semestre de 2025. La reducción esperada en la capacidad productiva ociosa, así como la estrategia de distribución de dividendos mantenida para los inversores, reflejan la intención de Swatch Group de consolidar su posición en el sector durante el próximo ejercicio económico.