Sumar esgrime que las ayudas fiscales a caseros que congelen el alquiler son ineficaces el 90% de las veces

La estimación basada en información oficial del Panel de Hogares indica que las deducciones fiscales propuestas para propietarios que mantengan congelado el precio del alquiler solo funcionarían en uno de cada diez contratos, incluso si esas desgravaciones alcanzaran el 100%. Así lo expuso Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, durante una sesión de la Comisión de Vivienda. Ibáñez alertó que el alcance real de estas bonificaciones sería muy limitado y puso en cuestión la efectividad de la medida anunciada este mes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según publicó Sumar y recogió el medio.

Durante su intervención en la Cámara Baja, Ibáñez detalló que la medida incentivada por el Ejecutivo se basa en aplicar deducciones fiscales a los propietarios que renueven los contratos de alquiler sin incrementar el importe. Sin embargo, explicó que la mayoría de los contratos quedarían fuera del alcance de ese incentivo tributario. Argumentó que la deducción solo sería motivadora para los arrendadores cuando el precio a renovar no supere un 17% respecto al anterior, mientras que, según datos difundidos por el Banco de España y citados por Ibáñez, los precios del alquiler han aumentado un 40% desde 2021. Esta disparidad entre el incremento real de los precios y el rango fijado para las deducciones limitaría, en la práctica, el número de beneficiarios.

Sumar, el grupo parlamentario al que pertenece Ibáñez, realizó una evaluación con base en los datos del Panel de Hogares, de acuerdo con lo informado por el medio. De esa revisión, concluyeron que las bonificaciones fiscales impulsadas por el Ejecutivo resultarían ineficaces en el 90% de los casos actuales en el mercado de alquiler residencial. Según publicó Sumar, la estadística subraya que los incentivos fiscales dejarían fuera a la mayor parte de los contratos vigentes, independientemente de que la deducción alcance el 100%.

En la comisión, el representante de Compromís también manifestó su sorpresa y desconcierto frente a la propuesta: "Creo que hay veces que la asesora ha infiltrado la oposición. No lo puedo entender", dijo Ibáñez durante la sesión, citando el medio Sumar. Desde el punto de vista del diputado, la medida resulta insuficiente para enfrentar la escalada de precios que, año tras año, ha tensionado el acceso a la vivienda de alquiler en España.

El anuncio de la deducción fiscal por parte de Pedro Sánchez se realizó el mismo mes en el que tuvo lugar el debate parlamentario sobre la efectividad real de las bonificaciones. El medio Sumar detalló que la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la Comisión de Vivienda del Congreso permitió a los distintos grupos exponer sus posiciones respecto a la política fiscal sobre alquiler. En ese foro, se evidenciaron diversas posturas en torno a las capacidades de las rebajas impositivas para contener el incremento de los precios.

El Banco de España, según lo consignado en la intervención parlamentaria, estima que el encarecimiento acumulado del alquiler desde 2021 alcanza el 40%, un dato que Ibáñez empleó para ilustrar la brecha existente entre la realidad del mercado y los supuestos en los que la deducción fiscal resultaría aplicable. Así, según Sumar, el umbral del 17% definido por el Gobierno queda desbordado por la evolución reciente de los precios, lo que desactiva el incentivo para la mayoría de los contratos.

De acuerdo con lo reportado por el medio Sumar, la propuesta del Ejecutivo ha generado debate entre los partidos de la oposición y formaciones aliadas, especialmente en torno al impacto estadístico real que podrían tener las medidas de incentivo fiscal sobre uno de los sectores más afectados por la inflación y la tensión de oferta y demanda en los últimos años.