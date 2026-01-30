Se mantiene el desalojo de 650 vecinos de la zona rural de Jerez al no bajar el caudal del Guadalete

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se mantiene el desalojo de las 650 personas que el jueves tuvieron que ser evacuados de 14 zonas rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) debido a la crecida del río Guadalete, que se encuentra en su nivel máximo histórico, a cuatro metros por encima de su cauce, con un nivel de 6,22 metros.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el Monasterio de La Cartuja en Jerez, el consejero ha señalado que aunque la evolución no es "desfavorable" tampoco es "favorable" como para levantar la medida del desalojo, ya que el nivel del río apenas ha registrado cambios durante la pasada noche.

"No hay posibilidad de que vuelvan a sus casas", ha advertido Antonio Sanz, quien ha recordado que en la situación actual, con el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez) activado en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2, la orden de desalojo es "obligatoria" en las zonas que se hayan marcado por estar próximas al río y a zonas inundables.

Este jueves se desalojaron a 650 vecinos de las zonas rurales de Portalillo, El Portal, Las 500, La Corta, La Greduela, La Ina, Los Cejos del Inglés, Las Pachecas, Los Lagos, Repastaderos, Zarandillas, Lomopardo, Mesas del Corral y Cañada del Carrillo, estando en vigilancia Magallanes, La Guareña y Rajamancera.