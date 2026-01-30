PP critica la "falta de coraje" de Sánchez por no ir al funeral y a Puente, por soberbio: Le salió la bestia de Twitter

Las declaraciones sobre la ausencia de representantes del Gobierno en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz ocuparon un lugar destacado en el debate político, con el principal partido opositor insistiendo en que la decisión refleja una profunda crisis institucional. Según información recogida por Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, calificó este hecho como prueba de una fractura social significativa, señalando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no asistir al acto celebrado en Huelva en homenaje a los 45 fallecidos.

De acuerdo con Europa Press, Gamarra sostuvo durante una entrevista televisiva que la ausencia del jefe del Ejecutivo en la ceremonia pone en cuestión su capacidad para mantenerse al frente del país. Añadió que, en situaciones que demandan explicaciones y responsabilidades, como la tragedia de Adamuz, resulta indispensable la presencia y empatía de los máximos dirigentes. “Tenemos un gran problema cuando, ante un funeral en memoria de 45 españoles que han perdido la vida en un accidente ferroviario que todavía exige muchas explicaciones y muchas responsabilidades, el presidente del Gobierno ni va ni quiere ir, ni quieren que vaya”, declaró Gamarra, según reportó el medio.

En su análisis, la dirigente del PP subrayó que Sánchez “carece de la sensibilidad y el coraje necesarios para estar al frente de este país” y defendió el desempeño del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, por su actitud en estos momentos. Frente a la actuación oficial, señaló que “cambiar las cosas pasa por cambiar el Gobierno”.

La ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, también fue objeto de duras críticas. La posición del PP se centró en exigir la dimisión inmediata del funcionario, al que acusaron de insensibilidad, soberbia e incompetencia. Gamarra reiteró su postura sobre la necesidad de que Puente abandone el cargo tras su comparecencia en el Senado. Según divulgó Europa Press, la dirigente lo acusó de “abandono mantenido de la red ferroviaria” y de falta de honestidad sobre las causas del accidente, argumentando que el ministro no aporta tranquilidad a la ciudadanía ni garantiza investigaciones transparentes y responsables.

En otro frente, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial popular, Alma Ezcurra, se sumó a las críticas tras la larga intervención del ministro en la Cámara Alta que se extendió durante siete horas. Europa Press relató que Ezcurra cuestionó la actitud de Puente, asegurando que “falta al respeto a las víctimas” y lo describió como la “bestia de Twitter” debido a su comportamiento en redes sociales. Ezcurra sostuvo que el ministro y otros integrantes del Ejecutivo no acompañaron a los familiares durante el sepelio y consideró su ausencia como una muestra de falta de sensibilidad en un “momento de máxima gravedad”.

La figura de Óscar Puente se ha visto envuelta en la polémica también por las acusaciones de contradicciones sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias, el mantenimiento de la red y la gestión de la reducción de velocidades. Según detalla Europa Press, el PP señala que persiste una enorme desconfianza hacia el Ministerio de Transportes, y que se exigen respuestas políticas claras ante la percepción de abandono y carencias en las líneas ferroviarias. Según palabras de Gamarra recogidas por el medio, España pasó de contar con “una red ferroviaria que era la envidia de Europa a una en la que los españoles dudan en confiar”.

En el contexto de este debate, la ausencia de Vox también fue mencionada por Gamarra, quien afirmó que este partido se equivocó al no asistir al acto en Huelva, ya que, en su opinión, el día debía estar dedicado exclusivamente a apoyar a los familiares de las víctimas y a quienes permanecen hospitalizados.

En cuanto a comparaciones con incidentes ferroviarios previos, como el accidente de Angrois, en el que no se solicitó la dimisión de la entonces ministra Ana Pastor, Gamarra defendió que ambos casos presentan escenarios completamente diferentes. Según el análisis publicado por Europa Press, recordó que el siniestro de Angrois contó con una sentencia judicial que atribuyó la causa a un exceso de velocidad, mientras que el accidente de Adamuz estaría ligado, según el PP, a un prolongado déficit de mantenimiento de las infraestructuras. Ezcurra subrayó que la responsabilidad administrativa recae directamente sobre el Ejecutivo, frente a la incidencia humana del suceso anterior.

La oposición también vinculó estos hechos a casos “graves de corrupción asociados al Ministerio de Fomento”, una acusación añadida a los argumentos por los que enfatizan la urgencia de una rendición política de cuentas. La denuncia incluye la supuesta falta de respuesta ante las advertencias de profesionales ferroviarios y el ajuste de límites de velocidad en distintos tramos, lo que, de acuerdo con las fuentes del PP citadas por Europa Press, evidencia las deficiencias existentes y refuerza la exigencia de responsabilidades de gestión, señalando a Óscar Puente como principal responsable.