Portugal reconoce que los estragos de 'Kristin' son "brutales" y no descarta pedir ayuda a Europa

Durante su visita a Marinha Grande, uno de los más de 60 municipios que han sufrido las consecuencias de la borrasca 'Kristin', el ministro de la Presidencia de Portugal, António Leitão Amaro, confirmó que la situación generada presenta una magnitud que podría requerir el acceso al fondo de solidaridad europeo. Según detalló la agencia de noticias Lusa, la devastación abarcaría infraestructuras esenciales, el sistema eléctrico y sectores productivos, después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia, que seguirá vigente por lo menos hasta el domingo.

De acuerdo con Lusa, el Ejecutivo portugués enfrenta un panorama complejo tras el paso de 'Kristin', con aproximadamente 200.000 hogares sin electricidad y una afectación generalizada en servicios básicos. Leitão Amaro, acompañado por la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, y el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, abordó la gravedad de la situación y remarcó el compromiso de la administración para restablecer la normalidad en el suministro eléctrico, aunque advirtió que el proceso podría extenderse durante varios días.

El ministro reconoció que "la situación es realmente terrible" y señaló que “necesitamos el apoyo europeo”. Las declaraciones se produjeron frente a autoridades locales y miembros de los equipos de emergencia que trabajan en la zona, publicó Lusa. Además de los daños materiales, la borrasca ha cobrado vidas: se ha informado de cuatro fallecimientos en el distrito de Leiria y una muerte adicional en Vila Franca de Xira, según reitera la agencia de noticias portuguesa.

Las condiciones meteorológicas adversas han impactado también en carreteras y viviendas, reportó Lusa, mientras que sectores agrícolas han sido golpeados por la inesperada subida de las aguas y las lluvias persistentes asociadas al fenómeno. Las autoridades locales han puesto énfasis en el riesgo de nuevas inundaciones debido al incremento en el nivel de los ríos. Han llamado a la población a extremar las precauciones y estar atenta a los comunicados oficiales, dado que las previsiones meteorológicas mantienen un tono de inquietud respecto a los próximos días.

El Gobierno luso no descarta la posibilidad de tener que recabar recursos del fondo de solidaridad europeo, un mecanismo creado para apoyar a los estados miembros frente a catástrofes de gran escala. Según publicó Lusa, la evaluación actual de los daños abarca tanto infraestructuras públicas como privadas y considera la necesaria reparación de caminos, redes eléctricas y cultivos. Leitão Amaro pidió paciencia a los afectados ya que algunas reparaciones, principalmente el restablecimiento del servicio de electricidad, pueden durar días.

Las consecuencias de la borrasca no se limitan a una interrupción temporal: las regiones afectadas reportan problemas que podrían prolongarse, según advirtieron las autoridades presentes. Mientras tanto, los equipos de emergencia y de protección civil continúan movilizados para responder a los incidentes que van surgiendo en las zonas más golpeadas. La agencia Lusa también consignó la presencia y supervisión de funcionarios públicos y representantes de la Unión Europea, reflejando el seguimiento que se está haciendo desde instancias internacionales.

El impacto de 'Kristin' en Portugal se está monitoreando de manera continua, con informes que destacan no solo los daños visibles en infraestructuras y viviendas, sino también los efectos en el sector agrícola y productivo de las regiones afectadas. La elevada cifra de hogares sin electricidad y la alerta meteorológica vigente motivan a las autoridades a reforzar los mecanismos de asistencia y prevención ante la posibilidad de nuevos episodios de mal tiempo, divulgó Lusa.

El Ejecutivo, según la información transmitida por Lusa, mantiene abiertas las vías para pedir asistencia europea y coordina la respuesta junto a los equipos de emergencia, la protección civil y los responsables de diferentes carteras gubernamentales. La comunicación permanente con alcaldes y responsables locales permite ajustar las medidas según evoluciona la emergencia, en tanto se planifican las acciones requeridas para la reconstrucción y la mitigación de los daños causados por la tormenta.