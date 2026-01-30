Países Bajos presenta un acuerdo de coalición centrado en Defensa, recortes en sanidad y políticas de asilo

El acuerdo de coalición presentado por las fuerzas políticas neerlandesas incluye el objetivo de aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas hasta 122.000 militares, junto con la decisión de reactivar el fondo de nitrógeno, un mecanismo previamente eliminado por el gobierno interino encabezado por Dick Schoof, enfocado en reducir la dependencia energética de proveedores extranjeros. Según detalló la cadena de radiodifusión NOS, esta coalición compuesta por los Demócratas 66 (D66), el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA) también acordó importantes modificaciones en las áreas de defensa, sanidad y migración, en un contexto legislativo caracterizado por la ausencia de una mayoría estable en la Cámara Baja.

El documento base del acuerdo, con más de 60 páginas, establece la intención de dedicar 19.000 millones de euros más al presupuesto de Defensa, alineándose con la meta de la OTAN que solicita a sus miembros un gasto equivalente al 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto en el ámbito militar. El medio NOS reportó que esta ampliación presupuestaria busca reforzar la estructura y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas de Países Bajos a corto y medio plazo.

En materia de sanidad, las tres formaciones anunciaron una estrategia que limita el crecimiento del gasto en atención médica. Rob Jetten, líder del partido D66, declaró en conferencia de prensa que se dejará de aplicar la deducción fiscal de los gastos médicos como parte de la ‘hoja de ruta’ de contención, buscando así restringir el avance de los costos asociados al sistema. De acuerdo con lo divulgado por NOS, aunque no se contemplan recortes específicos en educación, sí se prevé una serie de restricciones y ajustes en Seguridad Social y sanidad para financiar el incremento militar y cumplir con los lineamientos presupuestarios definidos.

Sobre las políticas migratorias, el programa de la coalición describe una inversión mayor en infraestructuras y centros de acogida de personas solicitantes de asilo. Además, se plantea endurecer el escrutinio sobre quienes pidan protección internacional, especialmente si han estado involucrados en delitos, y sopesa la puesta en marcha de un sistema de distribución entre municipios para gestionar mejor la recepción de refugiados. NOS informó que los partidos buscan reducir la presión sobre las localidades más afectadas aplicando procedimientos más estrictos y un reparto proporcional de las responsabilidades.

La propuesta también incluye como prioridad alcanzar una mayor suficiencia energética para Países Bajos, disminuyendo la dependencia de las importaciones. En esa línea, la alianza decidió restablecer el fondo de nitrógeno, política revertida por el gobierno anterior, con el fin de avanzar hacia sistemas nacionales de abastecimiento y protección medioambiental.

Pese a la envergadura de las reformas anunciadas, los partidos de la coalición solo suman 66 de los 150 escaños parlamentarios, lo que obliga a forjar mayorías diferenciadas para la aprobación de leyes clave, entre ellas el presupuesto anual, señaló NOS. Esta configuración parlamentaria, frecuente en otros sistemas políticos europeos, es inusual en Países Bajos, donde tradicionalmente las coaliciones se forman garantizando una mayoría estable para gobernar.

El acuerdo de coalición suscita debate no solo por el peso del gasto militar propuesto, sino por los efectos de las restricciones en sanidad y Seguridad Social, áreas sensibles en el contexto social neerlandés. Los tres partidos, en declaraciones recogidas por NOS, insistieron en que los recortes no buscan disminuir las prestaciones actuales, sino evitar un aumento sostenido en los costos estatales, en línea con el compromiso de sostenibilidad financiera y los pactos internacionales de seguridad.

El enfoque restrictivo en inmigración, junto con la distribución de solicitantes de asilo, figura como respuesta a la presión creciente sobre los servicios públicos y a la preocupación de sectores de la opinión pública por la integración y el orden interno. Por su parte, la intención de fortalecer la soberanía energética a través del relanzamiento del fondo de nitrógeno constituye un intento de dotar al país de mayor control sobre sus fuentes de suministro, incrementando la resiliencia ante posibles crisis externas.

NOS indicó que, mientras continúan las negociaciones para definir aspectos concretos de la implementación, el acuerdo refleja la orientación conservadora y pragmática de las fuerzas firmantes, marcando un cambio en varias pautas de gestión pública en Países Bajos en respuesta a un panorama político fragmentado y a desafíos internacionales emergentes.