Muere el segundo joven accidentado por el alud en Cerler (Huesca)

La cifra de víctimas mortales por avalanchas en el Pirineo aragonés ascendió a siete en el último mes, tras confirmarse el deceso en Zaragoza de un joven de 22 años de Guadalajara que había sido hallado con vida en la zona del circo de Cibollés, en Cerler, después de quedar atrapado por un alud. Según detalló Europa Press, el joven se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Servet, donde ingresó con hipotermia tras haber sido rescatado el jueves de la montaña.

El incidente ocurrió fuera del dominio esquiable, en el término municipal de Benasque, a media mañana. Europa Press informó que el aviso de la avalancha se recibió alrededor de las 12:43 horas y que las víctimas formaban parte de un grupo de cinco personas que estaban practicando esquí y snowboard en la zona. Dos integrantes del grupo dieron la alarma tras quedarse sepultados sus compañeros bajo la nieve.

La respuesta incluyó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Benasque, junto con unidades fuera de servicio, un guía canino y un perro de búsqueda, según reportó Europa Press. El primer hallazgo correspondió al joven de 22 años, quien fue extraído aún con vida y evacuado de emergencia en helicóptero hasta el aparcamiento de Ampriu, en la estación de esquí de Cerler, para desde allí ser trasladado al hospital. El protocolo aplicado priorizó su tratamiento por hipotermia severa.

Aproximadamente a las 14:00 horas, el perro del GREIM localizó al segundo joven atrapado bajo la nieve, vecino de Zaragoza y de 25 años, según consignó Europa Press. Los equipos de rescate le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar inmediatamente después de su extracción, pero no pudieron revertir la situación. El cuerpo fue trasladado a la helisuperficie de Benasque para su posterior entrega a los servicios funerarios.

Tras este accidente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca emitió una recomendación de “máxima precaución” para quienes planifiquen actividades en el Pirineo oscense. Subrayaron la importancia de consultar la meteorología y el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) antes de adentrarse en zonas montañosas con nieve, aspectos considerados fundamentales para la prevención y la gestión del riesgo en la montaña, según la información recogida por Europa Press.

Las autoridades recordaron la posibilidad de informarse sobre el estado de las rutas y las condiciones de la nieve a través de los refugios de montaña. Además, aconsejaron portar equipos específicos de seguridad, como el Dispositivo para Víctimas de Avalancha (DVA), una pala y una sonda, junto con ropa adecuada para las condiciones y la actividad que se desarrollará, tal como informó Europa Press.

El suceso en Cerler subraya la peligrosidad actual de la montaña fuera de las zonas balizadas y pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones ante la persistencia del riesgo de avalanchas en la región pirenaica durante esta época del año, según han recalcado las autoridades.