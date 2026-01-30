MSF decide no compartir con Israel la lista de sus trabajadores palestinos alegando falta de seguridad

La amenaza de una posible expulsión de Médicos Sin Fronteras (MSF) de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este podría agravar de manera significativa la situación sanitaria y humanitaria para la población local. La organización fundamentó esta alerta en las condiciones extremas que persisten en la región, con temperaturas bajas y un contexto de destrucción generalizada de servicios esenciales. Según informó el medio, MSF comunicó que el sistema sanitario se mantiene casi colapsado, mientras unas 500 personas han perdido la vida desde octubre en este territorio.

De acuerdo con la información publicada por el medio, MSF declaró que no proporcionará a las autoridades israelíes la lista con los nombres de su personal palestino e internacional. La ONG argumentó la imposibilidad de garantizar la seguridad de su equipo como motivo fundamental de su decisión, después de varios meses de negociaciones sin lograr un acuerdo. Israel había impuesto este requerimiento como condición para permitir que la organización continuara con sus actividades humanitarias en la región, en particular en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

En un comunicado, MSF sostuvo que se encontraba dispuesta a entregar un listado de su personal bajo la condición de establecer parámetros precisos que aseguraran la protección de los empleados y el manejo independiente de sus operaciones. Sin embargo, destacó que no lograron consensuar con las autoridades israelíes las garantías necesarias para que la información suministrada tuviese un uso estrictamente administrativo, que la ONG mantuviera el control sobre la gestión de recursos humanos y suministros médicos, y que cesaran las comunicaciones que, según la organización, afectan su reputación. Ante la falta de un acuerdo que contemplara estas demandas, Médicos Sin Fronteras optó por no ceder los datos solicitados.

La ONG remarcó, como reportó el medio, que “no se ha compartido información alguna sobre nuestros trabajadores con las autoridades israelíes” durante el proceso. Además, advirtió sobre las consecuencias potencialmente negativas de su retiro o expulsión en un momento donde la población afronta duras condiciones de vida en invierno, en medio de una crisis de acceso a la salud y el colapso de servicios básicos.

La organización también expuso, según citó el medio, su disposición para continuar el diálogo con las autoridades israelíes, con el objetivo de mantener la provisión de atención médica a la población que considera “necesita desesperadamente” de estos servicios. El comunicado de la ONG añade que su intención es persistir en las conversaciones para garantizar su presencia y actividad en los territorios afectados.

Médicos Sin Fronteras ya había manifestado en marzo su inquietud ante la solicitud de Israel, considerando que la medida se aplica en un contexto donde los trabajadores humanitarios y sanitarios enfrentan situaciones de hostigamiento, detenciones arbitrarias y ataques. El medio reportó que desde octubre de 2023 han muerto 1.700 trabajadores sanitarios en la región, entre ellos 15 empleados de la propia MSF.

El requerimiento de Israel hacia las organizaciones humanitarias incluyó la exigencia de entregar una lista exhaustiva de empleados junto a otros documentos administrativos, dentro de un plazo de diez meses, como parte de una nueva normativa de registro. Esta normativa otorga a las autoridades israelíes la facultad de negar permisos a ONG que no cumplan los requerimientos o que sean sospechosas de colaborar con entidades catalogadas como “organizaciones terroristas” por el gobierno israelí, como Hamás, según consignó el medio. El incumplimiento de estas disposiciones ya había derivado en la revocación de permisos operativos a diversas ONG internacionales en la zona.

En su declaración, Médicos Sin Fronteras subrayó que uno de los puntos centrales de la negociación fue asegurar que la información personal de su plantilla se limitara exclusivamente a los fines administrativos exigidos, al tiempo que insistió en mantener autonomía sobre la gestión de su personal y recursos. La organización remarcó la importancia de proteger la identidad y seguridad de sus trabajadores, en un entorno que describen como especialmente vulnerable para los equipos humanitarios y médicos.

El medio detalló que las solicitudes presentadas a MSF forman parte de un marco más amplio de nuevas regulaciones establecidas por Israel en relación con el trabajo de las ONG internacionales. Diversas organizaciones consideran que estas exigencias resultan “prácticamente imposibles de cumplir” y denuncian que pueden restringir su capacidad para proporcionar asistencia en una zona marcada por la crisis humanitaria prolongada.

MSF concluyó señalando que, por el momento, continúa su labor humanitaria en la medida de lo posible y permanece abierto al diálogo, y reiteró su preocupación por las consecuencias que tendría su salida de los territorios palestinos, donde con la llegada del invierno y el deterioro del sistema sanitario, la población enfrenta retos severos para obtener atención médica básica.