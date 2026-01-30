La lluvia corta 40 carreteras secundarias y otras 44 están afectadas por la nieve

El punto crítico de las complicaciones se localiza en Andalucía, donde Cádiz acumula 24 carreteras secundarios intransitables. De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), el temporal que afecta a varias regiones este viernes ha obligado a cerrar 40 vías secundarias debido a la lluvia, mientras que otras 44 presentan problemas por acumulación de nieve, principalmente en las provincias de Huesca y León.

El medio oficial de la DGT ha informado que todas las carreteras cortadas forman parte de la red secundaria, por lo tanto recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las rutas y evitar desplazamientos en las áreas más castigadas por las inclemencias meteorológicas. Según consignó la DGT, Andalucía se ha visto particularmente perjudicada, con una alta concentración de estas incidencias en la provincia de Cádiz.

Por otro lado, los efectos de la nieve se concentran principalmente en Huesca y León, donde se reportan múltiples vías secundarias interrumpidas o con dificultad de paso. La DGT detalló que en total hay 44 carreteras afectadas por la acumulación de nieve, lo que provoca restricciones y obliga a priorizar rutas alternativas. La situación genera mayor vulnerabilidad para quienes dependen de estas vías para la movilidad diaria, como habitantes de zonas rurales o transportistas.

El tráfico tampoco fluye de forma normal en algunos tramos de las principales arterias debido a accidentes. Según informó la DGT, se han producido retenciones importantes, como en la A-3 a la salida de Madrid, en la zona de Rivas, donde un accidente ha provocado una congestión de más de cuatro kilómetros. De igual modo, en la A-1 en el área de Villabona en Guipúzcoa, en sentido Vitoria-Gasteiz, otro incidente ha generado largas filas de vehículos detenidos.

En Alicante, la circulación se ha visto dificultada en la A-70 en dos tramos distintos: la entrada por Torellano y en Ciudad de Asís hacia Elche, ambos afectados por accidentes denominados alcances. Según reportó la DGT, estos incidentes han obligado a reducir la velocidad y han provocado demoras considerables en el acceso y salida de la ciudad.

En el sur, la provincia de Granada registra problemas en la A-92, en la zona de Atarfe en dirección a Antequera, donde otro alcance ha ralentizado la circulación. Asimismo, en Málaga, la autopista A-7 experimenta dificultades a la altura de Fuengirola en dirección a Marbella tras otro accidente, sumando un factor más de complejidad a la red vial andaluza.

A estas interrupciones se añade la persistente afectación en la AP-7 en Martorell, Barcelona, donde la vía permanece cerrada en dirección a Tarragona debido a trabajos en la calzada, indicó la DGT. Para minimizar el impacto, se ha habilitado un desvío a través de la A-2, aunque el paso por la zona sigue siendo lento y congestionado.

La Dirección General de Tráfico remarca la necesidad de precaución extrema, recomendando sistemáticamente evitar desplazamientos por los sectores impactados por el temporal y consultar de manera periódica las rutas habilitadas. Según publicó la DGT, el objetivo es reducir riesgos asociados a las lluvias, la nieve y los accidentes, y garantizar la seguridad de quienes se ven obligados a transitar durante estas jornadas complicadas.

El organismo mantiene actualizada la información sobre cortes, desvíos y demora en su servicio habitual y, según sus comunicados, sugiere revisar las condiciones meteorológicas antes de emprender cualquier viaje. La colaboración de los ciudadanos resulta fundamental para disminuir la siniestralidad y los incidentes viales en este escenario de mal tiempo que afecta a varias comunidades autónomas.