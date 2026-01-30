La esperanza de vida en Estados Unidos alcanza un máximo histórico con 79 años

Los Ángeles (EE.UU.), 29 ene (EFE).- La esperanza promedio de vida en Estados Unidos aumentó a 79 años en 2024, la cifra más alta en la historia del país, tras superar una caída, debido principalmente a la pandemia de la covid-19 y las sobredosis de drogas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU detallaron que para 2024 se registró un aumento de 0,6 años con respecto a 2023.

Este logro se debe a la remisión de la pandemia de la covid-19, que para 2021 incidió en que la esperanza de vida de los estadounidenses se ubicara en 76,4 años, a lo que se suma la disminución de las tasas de mortalidad por las principales causas de decesos en el país, incluyendo enfermedades cardíacas, cáncer y sobredosis de drogas.

El informe detalla que la tasa de mortalidad ajustada por edad disminuyó un 3,8 %, pasando de 750,5 muertes por cada 100.000 habitantes de la población estadounidense en 2023 a 722,1 en 2024.

La disminución se registró para todos los grupos raciales, tanto para mujeres como para hombres.

Entre los latinos, de 2023 a 2024, las tasas de mortalidad disminuyeron un 3,8 % para las hispanas (de 472,4 a 454,6) y un 5,9 % para los hombres de esta comunidad (de 692,8 a 651,9).

Las tasas de mortalidad por edad disminuyeron entre 2023 y 2024 para todos los grupos de edad de 1 año o más, excepto para el grupo de 5 a 14 años.

El suicidio reemplazó a la covid-19 como la décima causa principal de muerte, y las enfermedades cardíacas, el cáncer y las lesiones no intencionadas se mantuvieron como las tres principales causas de fallecimiento en 2024.

La tasa de mortalidad ajustada por edad para las 10 principales causas de muerte también disminuyó, con la mayor reducción observada en las lesiones no intencionadas: de 62,3 muertes por cada 100.000 estadounidenses en 2023 a 53,3 en 2024.

No hubo cambios significativos en la tasa de mortalidad infantil entre 2023 (560,2 muertes infantiles por cada 100.000 nacidos vivos) y 2024 (552,5).

A pesar del logro en el aumento, los estadounidenses tienen aún una esperanza de vida menor que otros países europeos, incluido España. EFE