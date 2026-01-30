La economía de México crece un 1,6% en 2025 impulsada por el sector primario

México ha registrado un crecimiento de su economía del 1,6% en 2025 como consecuencia de un mayor repunte del sector primario, según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el cuarto trimestre del ejercicio, el PIB mexicano experimentó un aumento del 0,8% respecto a los tres meses anteriores.

Las actividades primarias registraron un alza del 5,3% en el 2025, a mucha distancia del incremento del 2% del sector terciario y del 0,4% de las actividades secundarias.

A nivel trimestral, el sector terciario experimentó un repunte del 1,8% en la última parte del año, mientras que las actividades primarias retrocedieron un 3,2% y las secundarias un 2,4%.