Agencias

La economía de México crece un 1,6% en 2025 impulsada por el sector primario

Guardar

México ha registrado un crecimiento de su economía del 1,6% en 2025 como consecuencia de un mayor repunte del sector primario, según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el cuarto trimestre del ejercicio, el PIB mexicano experimentó un aumento del 0,8% respecto a los tres meses anteriores.

Las actividades primarias registraron un alza del 5,3% en el 2025, a mucha distancia del incremento del 2% del sector terciario y del 0,4% de las actividades secundarias.

A nivel trimestral, el sector terciario experimentó un repunte del 1,8% en la última parte del año, mientras que las actividades primarias retrocedieron un 3,2% y las secundarias un 2,4%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

APM Terminal operará temporalmente dos puertos en torno al Canal tras salida de hongkonés

Infobae

Temas del día de Efe Internacional del viernes, 30 de enero de 2026 (13.00 GMT)

Infobae

Santa Fe buscará romper la racha de empates frente a Chicó en la cuarta jornada de la liga

Infobae

El nuevo capítulo del pulso entre China y EE.UU. en el Canal de Panamá, en 5 claves

Infobae

Rusia advierte que tomará todas las medidas disponibles para proteger a sus petroleros

Infobae