Jessica Bueno y Roberto Mendoza ya no se esconden y protagonizan su primer beso en público

Jessica Bueno se ha convertido en uno de los nombres propios de la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y no solo por protagonizar con su belleza y su impresionante figura el desfile de la diseñadora Pilar Vera, sino también porque, confirmando que su historia de amor se consolida a pasos agigantados ha presumido ante las cámaras de su nuevo novio, Roberto Mendoza.

Así, después de que el músico andaluz la viese por primera vez sobre la pasarela -sin poder disimular su orgullo- la pareja ha oficializado su relación derrochando miradas cómplices, sonrisas y muestras de cariño, incluido un beso cuando creían que no les estaban viendo.

"Espectacular, preciosa" ha confesado Roberto con timidez cuando la prensa le ha preguntado cómo había visto a Jessica durante el desfile, sin ocultar lo enamorado que está de la ex de Kiko Rivera, que a su vez ha reconocido su felicidad porque su chico haya podido verla desfilando: "A mí me gusta que me vengan a ver desfilar y que me aplaudan" ha afirmado.

Fue a principios de enero cuando salió a la luz que la modelo había recuperado la ilusión en el amor al lado del violinista y, aunque en todo momento ha asegurado que quiere ir "poco a poco" y con "pies de plomo" para no repetir los mismos errores del pasado, es innegable que su relación con Roberto marcha viento en popa a toda vela. Y, olvidando sus reservas inicales ha dejado de esconderse y ya presume de su nuevo amor a base de besos, caricias y miradas que lo dicen todo.

EuropaPress

