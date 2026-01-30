Fali termina con el Cádiz por despedido disciplinario

La relación contractual entre el futbolista Rafael Giménez Jarque, conocido como Fali, y el Cádiz CF quedó formalmente finalizada luego de la resolución del club por la terminación disciplinaria del contrato, proceso que siguió a la apertura del expediente respectivo y el análisis de documentación relacionada con el caso, según informó el Cádiz CF. El comunicado difundido este viernes por la entidad subrayó que la decisión se tomó por motivos estrictamente profesionales y contractuales, y puntualizó que la medida se adoptó tras haber cumplido todas las fases reglamentarias y garantizar los derechos de audiencia y defensa al jugador durante el desarrollo del expediente.

El club especificó en su mensaje oficial que revisó información técnica, médica y deportiva antes de concluir la rescisión, detallando que la medida responde a elementos propios de la relación laboral que mantienen los deportistas profesionales con sus empleadores, según reportó el Cádiz CF. El anuncio, según consignó la entidad, cierra una etapa iniciada en 2019, año en el cual el defensor valenciano de 32 años se incorporó al equipo, aunque en la presente temporada no formó parte de las convocatorias ni sumó minutos en partidos oficiales.

Durante la jornada, el entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, abordó la situación desde su perspectiva y destacó la importancia de contar con futbolistas que evidencien compromiso, nivel de forma óptimo y profesionalidad, aunque aclaró que la explicación sobre la resolución del contrato correspondía a otras instancias, según recogió el propio club. Estas declaraciones se produjeron luego de la confirmación de la salida de Fali, reforzando la postura directiva sobre los requisitos de conducta y rendimiento exigidos para integrar el plantel en esta etapa de la temporada.

El comunicado del Cádiz CF, reportado en su totalidad por la entidad, concluyó con un mensaje de agradecimiento hacia Rafael Giménez Jarque por su etapa en el club y un deseo de éxito en su futuro personal y profesional. Al mismo tiempo, la entidad dejó claro que no ofrecería más comentarios públicos sobre el tema, dando por cerrada cualquier comunicación adicional respecto a esta decisión. El club orientó la resolución hacia una causa unívoca relacionada con la disciplina y la observancia de los principios profesionales y obligaciones contractuales del vínculo laboral especial de los deportistas de élite.

Según informó el Cádiz CF, la salida de Fali se produce en un contexto donde la plantilla afronta desafíos deportivos y busca asegurar el máximo nivel de implicación en su plantilla técnica y profesional. Con la marcha del defensa, quien no había jugado en el presente campeonato, la directiva refuerza su política de exigencia sobre los jugadores en aspectos de rendimiento, disciplina y profesionalismo, factores que, según el club, resultaron fundamentales en la decisión tomada tras el proceso sancionador.