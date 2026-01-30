España celebra el alto el fuego y reitera su compromiso con una "transición política" pacífica e inclusiva

El Gobierno de España ha celebrado el acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno sirio y Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y lo ha considerado un paso "imprescindible" para poner fin a la violencia, avanzar hacia el cese definitivo de las hostilidades y garantizar un mayor acceso a la ayuda humanitaria en el país.

Las milicias kurdo-árabes de Siria y el Gobierno sirio han anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego que comprende por encima de todo un "entendimiento" a nivel militar, sobre todo la esperada integración de los guerrilleros en la estructura del Ejército sirio, y a nivel político, con la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación ha trasladado su firme compromiso con una transición política pacífica, inclusiva y plenamente respetuosa con los derechos de todos los sirios: "Solo un proceso que escuche a todas las partes y garantice la participación efectiva de la sociedad siria en su conjunto podrá sentar las bases de una paz duradera".

Asimismo, el Gobierno ha subrayado la importancia de preservar la unidad y la integridad territorial de Siria, principios que califica de "esenciales" para la reconstrucción del país y la estabilidad regional. Además, ha confirmado que continuará apoyando los esfuerzos internacionales encaminados a la estabilización de toda la región.