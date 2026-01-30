Agencias

El Olympic Festival Milano-Cortina 2026 en Sierra Nevada, epicentro de los Juegos de invierno en España

Sierra Nevada acoge, por primera vez en España, el Olympic Festival Milano-Cortina 2026, una experiencia que acerca la emoción olímpica con actividades deportivas, culturales y familiares, transmisiones en directo y un enfoque sostenible avalado internacionalmente

Guardar

La presencia de las mascotas oficiales Tina y Milo en el Olympic Festival Milano-Cortina 2026 busca atraer especialmente a las familias y al público infantil, incorporando actividades dinámicas orientadas a estos grupos. Según informó el Comité Olímpico Español (COE), la estación de Sierra Nevada será el escenario en España del Olympic Festival asociado a los Juegos de Invierno, previsto del 6 al 22 de febrero, en paralelo a la competición internacional que se celebrará en Italia. El evento representa la primera edición de este programa internacional en territorio español y permitirá a aficionados, deportistas y familias vivir la atmósfera olímpica sin necesidad de desplazarse a los Juegos de Milano-Cortina.

De acuerdo con lo publicado por el COE, la iniciativa surge como colaboración entre el propio Comité Olímpico, la Junta de Andalucía y CETURSA, la empresa gestora de la estación de esquí. La programación trasladará a Sierra Nevada el concepto de fan zone para combinar actividades deportivas, culturales y de ocio, propiciando la participación en un entorno que refleja los principios del olimpismo. El Olympic Festival se propone como una extensión emocional y mediática de los Juegos que se desarrollan en Italia durante esas fechas, facilitando la experiencia olímpica a miles de visitantes españoles.

El medio resaltó que la agenda de actividades incluye exhibiciones de patinaje protagonizadas por reconocidos deportistas olímpicos como Javier Fernández, Javier Raya y Rocío Delgado. Así mismo, la Federación Andaluza de Deportes de Invierno organizará competiciones oficiales que forman parte de la oferta deportiva del evento. Diversas mesas redondas organizadas en colaboración con la Universidad de Granada tratarán cuestiones como la carrera dual de los atletas o estrategias para eliminar los discursos de odio en el deporte.

El festival integrará propuestas dirigidas tanto a los jóvenes como a la población de mayor edad. Junto al Ayuntamiento de Monachil se realizarán actividades para acercar el deporte a escolares y adolescentes, mientras que la Semana Europea de los Deportes de Invierno contará con visitas a residencias de mayores de Granada. Según detalló el COE, la oferta también incluye un espacio en la Plaza de Pradollano desde donde se emitirán en directo las pruebas y ceremonias de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

La difusión de todas las actividades del Olympic Festival Sierra Nevada se realizará a través de COE.TV, la plataforma OTT del Comité Olímpico Español, permitiendo que tanto asistentes como el público en general puedan seguir en tiempo real las experiencias y retransmisiones programadas.

En su organización, el Olympic Festival vincula su desarrollo a parámetros de sostenibilidad y compromiso ambiental. Según consignó el COE, el evento cuenta con el Sello de Evento Deportivo Sostenible emitido por el propio organismo, lo que certifica que cumple con criterios de correcta gestión medioambiental, social y de gobernanza. Bureau Veritas será la entidad encargada de auditar el proceso, conforme a los estándares internacionales en materia de sostenibilidad y en línea con la Agenda Olímpica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La organización del festival cuenta con el respaldo de entidades públicas y privadas, según indicó el COE. Entre los apoyos institucionales se encuentran la Junta de Andalucía, CETURSA-Sierra Nevada, el Consejo Superior de Deportes, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Monachil y la Universidad de Granada. También participan El Corte Inglés como principal patrocinador, además de Joma, Interporc, Powerade y HSN.

Temas Relacionados

Olympic Festival Milano-Cortina 2026Sierra NevadaComité Olímpico EspañolCOIJunta de AndalucíaCETURSAGranadaEspañaJuegos Olímpicos de InviernoSostenibilidadEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Israel abrirá el cruce de Rafah con Gaza para el paso de personas el próximo domingo

Infobae

EEUU celebra el acuerdo integral entre Damasco y las FDS como un "hito histórico" hacia la "reconciliación"

Washington aplaude la reanudación del proceso de integración en Siria, destacando el compromiso de todas las partes con la inclusión y la equidad tras semanas de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas en el noreste del país

EEUU celebra el acuerdo integral

Trump propone a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Trump propone a Kevin Warsh

Trump defiende el "milagro económico" de sus aranceles y critica los análisis "simplistas y erróneos" del WSJ

Trump defiende el "milagro económico"

Moreno destaca el "comportamiento ejemplar" de víctimas y asistentes al funeral de Huelva

El presidente andaluz, Juanma Moreno, resaltó la actitud respetuosa y serena de quienes asistieron a la misa en Huelva, presidida por los Reyes, tras el accidente ferroviario en Córdoba, señalando que transmite una imagen positiva de la región

Moreno destaca el "comportamiento ejemplar"