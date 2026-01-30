El Olympic Festival Milano-Cortina 2026 en Sierra Nevada, epicentro de los Juegos de invierno en España

La presencia de las mascotas oficiales Tina y Milo en el Olympic Festival Milano-Cortina 2026 busca atraer especialmente a las familias y al público infantil, incorporando actividades dinámicas orientadas a estos grupos. Según informó el Comité Olímpico Español (COE), la estación de Sierra Nevada será el escenario en España del Olympic Festival asociado a los Juegos de Invierno, previsto del 6 al 22 de febrero, en paralelo a la competición internacional que se celebrará en Italia. El evento representa la primera edición de este programa internacional en territorio español y permitirá a aficionados, deportistas y familias vivir la atmósfera olímpica sin necesidad de desplazarse a los Juegos de Milano-Cortina.

De acuerdo con lo publicado por el COE, la iniciativa surge como colaboración entre el propio Comité Olímpico, la Junta de Andalucía y CETURSA, la empresa gestora de la estación de esquí. La programación trasladará a Sierra Nevada el concepto de fan zone para combinar actividades deportivas, culturales y de ocio, propiciando la participación en un entorno que refleja los principios del olimpismo. El Olympic Festival se propone como una extensión emocional y mediática de los Juegos que se desarrollan en Italia durante esas fechas, facilitando la experiencia olímpica a miles de visitantes españoles.

El medio resaltó que la agenda de actividades incluye exhibiciones de patinaje protagonizadas por reconocidos deportistas olímpicos como Javier Fernández, Javier Raya y Rocío Delgado. Así mismo, la Federación Andaluza de Deportes de Invierno organizará competiciones oficiales que forman parte de la oferta deportiva del evento. Diversas mesas redondas organizadas en colaboración con la Universidad de Granada tratarán cuestiones como la carrera dual de los atletas o estrategias para eliminar los discursos de odio en el deporte.

El festival integrará propuestas dirigidas tanto a los jóvenes como a la población de mayor edad. Junto al Ayuntamiento de Monachil se realizarán actividades para acercar el deporte a escolares y adolescentes, mientras que la Semana Europea de los Deportes de Invierno contará con visitas a residencias de mayores de Granada. Según detalló el COE, la oferta también incluye un espacio en la Plaza de Pradollano desde donde se emitirán en directo las pruebas y ceremonias de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

La difusión de todas las actividades del Olympic Festival Sierra Nevada se realizará a través de COE.TV, la plataforma OTT del Comité Olímpico Español, permitiendo que tanto asistentes como el público en general puedan seguir en tiempo real las experiencias y retransmisiones programadas.

En su organización, el Olympic Festival vincula su desarrollo a parámetros de sostenibilidad y compromiso ambiental. Según consignó el COE, el evento cuenta con el Sello de Evento Deportivo Sostenible emitido por el propio organismo, lo que certifica que cumple con criterios de correcta gestión medioambiental, social y de gobernanza. Bureau Veritas será la entidad encargada de auditar el proceso, conforme a los estándares internacionales en materia de sostenibilidad y en línea con la Agenda Olímpica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La organización del festival cuenta con el respaldo de entidades públicas y privadas, según indicó el COE. Entre los apoyos institucionales se encuentran la Junta de Andalucía, CETURSA-Sierra Nevada, el Consejo Superior de Deportes, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Monachil y la Universidad de Granada. También participan El Corte Inglés como principal patrocinador, además de Joma, Interporc, Powerade y HSN.