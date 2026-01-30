El centrocampista riojano Pablo Marín renueva con la Real Sociedad hasta 2029

Durante la entrevista concedida a los medios oficiales de la Real Sociedad, Pablo Marín manifestó la trascendencia personal que tiene continuar en el club donde creció tanto futbolística como personalmente. El joven mediocampista de Logroño, tras consolidar su permanencia en el equipo principal, recalcó el significado de la renovación de su contrato hasta el final de la temporada 2028/29 y el hecho de portar oficialmente el dorsal número 15 junto a la primera plantilla, cambio que lo posiciona definitivamente dentro del grupo de jugadores del máximo nivel de la entidad.

Según informó la Real Sociedad, el acuerdo permite a Pablo Marín, de 22 años, asegurar su futuro en la institución donde ha completado toda su formación desde niño. El club explicó que la renovación responde tanto a la progresión mostrada por el futbolista riojano como al deseo mutuo de prolongar su relación. De acuerdo con lo publicado por los canales oficiales de la Real Sociedad, el futbolista expresó: “Es un día muy bonito y especial porque al final la Real es el club de mi vida, es que desde pequeño me he formado aquí como jugador y como persona. Para mí es un sueño poder seguir aquí más años y seguir disfrutando”.

El mediocentro, que ha alternado minutos en distintas etapas del curso, relató sus vivencias recientes en la primera plantilla y el trabajo que ha guiado a su consolidación. “Siempre hay que estar preparado para lo que toque. Me he centrado siempre en el día a día, en trabajar como si fuera el último día en cada entrenamiento. He tenido minutos, ha habido épocas en que no los he tenido, pero lo importante es estar siempre para ayudar al equipo y creo que es lo que hago siempre”, declaró Marín, según recogió la Real Sociedad.

El club resaltó que esta ampliación contractual permitirá a Marín establecerse plenamente como parte integral del primer equipo, atendiendo tanto a sus aportaciones en el campo como a su proyección de futuro dentro de la plantilla. El jugador indicó que actualmente experimenta una etapa positiva tanto en lo personal como en lo colectivo. “Estoy en un muy buen momento junto a mis compañeros, también disfrutando de estas últimas semanas al tener tanto energía como actitud positiva”, afirmó el centrocampista, según consignó la Real Sociedad en su comunicado.

Respecto al calendario más inmediato del equipo, Marín señaló la importancia del derbi que se avecina este fin de semana, destacando su prioridad entre los compromisos futuros. “Sería muy bonito poder ganar el derbi este fin de semana. Luego vienen la Copa y más partidos, pero nos centramos en cada partido. El siguiente es el derbi y es el más importante”, detalló el jugador, según publicó la entidad vasca.

Finalmente, el futbolista dedicó palabras de agradecimiento al club por su apoyo y su rol central en su crecimiento. “Para mí la Real al final es todo. Es que aquí me he formado, vine siendo un niño literalmente y creo que me han hecho un hombre. He crecido en todos los aspectos, agradezco un montón al club todo lo que me ha dado y para mí la Real ahora mismo es mi vida”, cerró Marín de acuerdo con las declaraciones difundidas por la Real Sociedad.

El club espera que la continuidad de Pablo Marín consolide la apuesta por los jugadores formados en la cantera y refuerce el compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos. Según reportó la Real Sociedad, la asignación definitiva del dorsal 15 confirma su estatus en la plantilla principal y sella una apuesta de futuro por parte de ambas partes.

La Real Sociedad destacó en su comunicado la satisfacción tanto del jugador como de la institución por la prolongación de este vínculo, en un contexto donde la promoción del talento local y la estabilidad de la plantilla constituyen ejes principales del proyecto deportivo.