El centrocampista español Fermín López renueva con el Barça hasta 2031

La trayectoria de Fermín López en el FC Barcelona ha incluido una cesión decisiva al Linares Deportivo durante la temporada 2022/23, periodo en el que su rendimiento resultó determinante para su crecimiento profesional y propició su regreso al club con un papel reforzado en el primer equipo. Según informó el FC Barcelona, el centrocampista andaluz ha acordado una renovación de contrato que lo vinculará con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, con una ampliación de dos temporadas respecto a su vínculo anterior.

Tal como publicó el club catalán en un comunicado oficial, Fermín López, nacido en El Campillo, Huelva, en 2003, se incorporó a la cantera azulgrana en el verano de 2016 a los 13 años. Desde su llegada, completó su proceso de formación en La Masia, etapa en la que progresó a través de los equipos de base hasta alcanzar la consideración de jugador del primer equipo. El club detalló que su estancia en el Linares Deportivo marcó “un paso clave en su proceso de maduración”, valorando especialmente la confianza adquirida y su posterior consolidación en el Barcelona.

En la temporada actual, Fermín López suma 1625 minutos en el terreno de juego distribuidos en 26 partidos. De acuerdo con la información del FC Barcelona, el centrocampista ha conseguido anotar 10 goles y aportar 11 asistencias. Dentro de la Liga de Campeones, su desempeño ha sido especialmente destacado al lograr 5 goles y 3 asistencias en solo 7 encuentros, mostrando una alta eficacia en competiciones europeas.

El club consignó que actualmente el jugador se encuentra plenamente consolidado en la plantilla, ocupando habitualmente la posición de mediapunta, una circunstancia reforzada por la lesión de Pedri, aunque también puede desempeñarse en posiciones más retrasadas, como organizador en el centro del campo. La aportación de Fermín ha sido especialmente valorada por su llegada al área, su intensidad en las tareas de presión y recuperación, así como por su compromiso táctico en labores defensivas.

Según reveló el FC Barcelona, el técnico Hansi Flick ha depositado su confianza en Fermín López, erigiéndolo en una de las piezas fundamentales del equipo tanto en el presente como de cara al futuro inmediato de la plantilla. El comunicado del club subraya: “Con esta renovación, el FC Barcelona refuerza su apuesta por el talento formado en la cantera y asegura la continuidad de un jugador que se ha convertido en una pieza relevante del presente y del futuro del equipo”.

La firma del nuevo contrato está programada para los próximos días en el despacho del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Tras la formalización del acuerdo, Fermín López, de 22 años, realizará una declaración pública ante los medios de comunicación, ampliando así la información sobre su continuidad en el club.

El medio detalló que la dirección deportiva considera la operación una apuesta por la estabilidad y el refuerzo del proyecto deportivo basado en futbolistas procedentes de La Masia. Fermín López se une así a la lista de jóvenes talentos que el club pretende retener de cara a los próximos años, con el objetivo de consolidar una plantilla competitiva y con identidad formativa propia.