El Banco Central de Colombia sube en 100 puntos básicos, hasta el 10,25%, los tipos de interés

Las expectativas de inflación para Colombia en enero experimentaron un incremento notable con respecto al mes anterior, situando la proyección para el cierre de 2026 en el 6,4%, superior al 4,6% previsto previamente. Para 2027, los cálculos también se ajustaron al alza, del 3,8% estimado antes hasta un 4,8%. Estas revisiones reflejan una mayor preocupación en los mercados y entre los analistas ante la evolución de los precios en el país. Frente a este escenario, el Banco de la República tomó la decisión principal de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia, alcanzando así el 10,25%. La medida, anunciada por mayoría de la Junta Directiva, apunta a contener el avance inflacionario, según informó el propio organismo en un comunicado, con la intención de que el aumento de precios vuelva a dirigir su trayectoria hacia niveles decrecientes.

Según detalló el medio, el Banco de la República justificó esta acción argumentando que la inflación en diciembre alcanzó un 5,1%, ligeramente inferior al 5,2% registrado al cierre de 2024. La autoridad monetaria señaló que, aunque se observa una leve reducción respecto al año anterior, el entorno general continúa marcado por factores de inestabilidad y riesgos tanto internos como externos. El comunicado oficial recopilado por el medio señala además que la Junta Directiva de la institución valoró que aún persiste una fuerte incertidumbre internacional. El texto señala el impacto de las tensiones derivadas de los conflictos comerciales y geopolíticos, así como de las nuevas políticas migratorias aplicadas en Estados Unidos. A esto se suma la percepción de un aumento en el riesgo soberano para Colombia.

En materia de balanza de pagos, según consignó la fuente, el déficit de la cuenta corriente siguió ampliándose durante el año 2024, alcanzando un 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra representa el doble del 1,6% que se había registrado el año previo. Esta expansión del déficit ha estado asociada principalmente al aumento de las importaciones, fenómeno impulsado por la elevada demanda interna tanto desde el ámbito privado como público. El informe recogido señala que este dinamismo en la demanda interna ha sido uno de los motores de la actividad económica, que mantuvo un ritmo positivo durante el ejercicio.

El medio precisó que la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República desarrolló intensos debates antes de acordar este incremento en la tasa de referencia. La resolución de elevar el costo del dinero tiene como objetivo fundamental anclar las expectativas inflacionarias e influir sobre el comportamiento de los precios a futuro, en un contexto nacional caracterizado por presiones inflacionarias persistentes y una notable volatilidad en los mercados internacionales. El organismo enfatizó que la senda ascendente de las previsiones inflacionarias obligó a actuar de manera preventiva mediante la política monetaria.

El Banco Central también puso de manifiesto, según el texto citado, que la estabilidad financiera y la confianza en la economía colombiana dependen ahora de la disciplina en el manejo de las políticas económicas, ante un panorama de riesgos acentuados por el contexto internacional. Las tensiones geopolíticas y las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos aparecen como factores externos que inciden en la percepción de estabilidad y crecimiento en el país sudamericano. Además, el comunicado subraya que la tendencia al alza en los déficits de cuenta corriente evidencia la necesidad de tomar medidas para fortalecer la posición externa de la economía.

En cuanto al desempeño económico, el Banco de la República reportó a través del documento consultado que los principales indicadores muestran que el PIB colombiano sostuvo un ritmo activo, con el consumo privado y el gasto público como elementos predominantes del crecimiento. La sinergia entre ambos componentes contribuyó tanto al avance de las importaciones como al sostenimiento de la demanda agregada a lo largo del año. El balance presentado coloca énfasis en la continuidad del dinamismo económico, al tiempo que considera que este mismo impulso interno constituye una de las fuentes del desafío inflacionario.

El ajuste de la tasa de interés responde, de acuerdo con la información publicada por el Banco de la República, a la necesidad de frenar el incremento de precios, guiando la inflación de regreso a los objetivos establecidos por la política económica nacional. Este ajuste se produce después de que las expectativas de inflación revelaran presiones adicionales sobre la economía, determinando que la autoridad actúe antes de que las tendencias alcistas se afianzasen y se trasladaran al resto de los mercados y contratos. Tal como recogió el medio, la decisión se adoptó tras considerar tanto la evolución reciente de la inflación como el deterioro de la cuenta corriente y las incertidumbres del entorno internacional.

Con la medida tomada, el Banco de la República busca también influir en las expectativas de los agentes económicos, mostrando su disposición a actuar para controlar la inflación aun en escenarios de mayor crecimiento y demanda. El comunicado de la entidad, citado por la fuente, recalca que la decisión representa una acción enfocada en mantener el equilibrio macroeconómico, en medio de un contexto internacional que proyecta aún riesgos significativos para las economías emergentes dependientes del comercio y la inversión externa.