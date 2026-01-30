El Ayuntamiento levanta el decreto de desalojo de los Puentes y apela a mantener la precaución

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha firmado este viernes el decreto de Alcaldía con el que se levanta la medida de desalojo preventivo emitida el pasado miércoles en la zona de la vega de los ríos, los conocidos como Puentes.

Además, se insta a los vecinos de estas áreas residenciales situadas a las afueras del casco urbano a "adoptar las medidas de precaución necesarias ante eventuales cambios", según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

Sobre todo, según ha añadido el regidor, la ciudadanía "deberá estar atenta a las indicaciones que en los próximos días puedan emanar de las autoridades competentes ante la incierta evolución climatológica".

El último decreto fijaba para las viviendas cercanas a cauce de forma preventiva este desalojo, en el tramo entre Los Cañones, Puente de la Sierra y urbanizaciones colindantes y hasta el límite del Puente Jontoya con algunas edificaciones incluidas. Todas ellas quedan ya liberadas este viernes de este decreto.

De esta forma, los vecinos de la zona conocida como los Puentes y el Pago de Pozuela, en la cual se ordenó el desalojo preventivo de las urbanizaciones y viviendas allí localizadas, pueden volver a partir de esta mañana a sus casas debido a la mejora de la perspectiva meteorológica.

No obstante, ha insistido en que hay que mantener las medidas de seguridad pertinentes y se seguirá "atentos a los informaciones y partes meteorológicos de cara a las próximas jornadas". Además, se va a constituir "el Comité de Emergencia en situación de prealerta para estar preparados".

En este sentido, Millán ha apuntado que en las últimas 48 horas las precipitaciones se ha producido especialmente en la Sierra Sur, "desde donde, principalmente, llega el agua a la capital y a toda la zona de los Puentes. "Por lo que estaremos atentos a las precipitaciones que caigan en la capital pero, muy especialmente, a aquellas que se produzcan en la Sierra Sur", ha comentado.

Por otro lado, ha informado de que los parques y las instalaciones deportivas municipales exteriores continuarán cerradas durante este viernes debido a que se mantiene la alerta amarilla por el temporal. De cara al fin de semana, si mejora el tiempo, se abrirán. En todo caso, ha matizado que se comunicará a la ciudadanía por los canales oficiales.

Con respecto a la jornada de este jueves, ha explicado que los Bomberos y la Policía Local registraron más de 70 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con la retirada de cascotes, elementos caídos a la vía, ramas y árboles caídos y elementos de fachadas que podían causar accidentes. En dichas tareas contaron con el apoyo de FCC.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en la capital hasta las 5,00 horas de este sábado el aviso amarillo por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y anuncia nuevas precipitaciones para la próxima semana.