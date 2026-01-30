El Alavés despega y deja tocado al Espanyol

El Deportivo Alavés venció (1-2) al Espanyol este viernes para enlazar dos victorias seguidas y alejar la zona baja de LaLiga EA Sports en la jornada 22, mientras los catalanes agravan su crisis desde que empezó el 2026.

Los del 'Chacho' Coudet ganaron en el RCDE Stadium con los goles de Antonio Blanco y Lucas Boyé, uno en cada parte, y sumaron 25 puntos, en mitad de tabla a falta de que termine el fin de semana. Mientras, los de Manolo González se quedan quintos, de momento, pero siguen con un pobre balance en 2026: un punto de los últimos 15.

El equipo perico, con el sueño de pelear por algo más esta campaña, se adelantó cuando aún no había pasado mucho en el partido, con un cabezazo de Roberto Fernández a los 15 minutos tras un centro medido de Carlos Romero. El Alavés, que había hecho méritos, firmó el empate gracias a un disparo desde la frontal de Antonio Blanco.

Los vascos siguieron incomodando al Espanyol y confirmaron su dominio en Cornellà rondando el segundo gol, que pudo marcar Yusi en un mano a mano con Marko Dmitrovic. Poco después, Ander Guevara se encontró con el palo y, al final, la insistencia del Alavés encontró premio en un error de Leandro Cabrera en la cesión a su portero. Toni Martínez robó el balón y le dio el 1-2 a Lucas Boyé.

Con 20 minutos por delante, Manolo González quemó naves y el orgullo perico dejó el mejor momento del Espanyol en el partido, sin evitar la derrota. Kike García tuvo el gol en hasta tres ocasiones claras, tres cabezazos, un gol anulado por fuera de juego, otra detenida por Antonio Sivera y otra más desviada por poco.