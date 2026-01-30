EEUU firma un acuerdo sobre comercio con Guatemala que elimina aranceles para algunos productos

Estados Unidos ha firmado este viernes un acuerdo sobre comercio recíproco con Guatemala mediante el cual el 70,4% de las exportaciones guatemaltecas tendrán un arancel cero.

"La firma de este acuerdo abre un marco de cooperación, certeza y nuevas oportunidades para quienes producen, trabajan y emprenden en Guatemala", apuntó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El 30,3% de las exportaciones guatemaltecas tuvo como destino Estados Unidos en 2025 por un valor total de 4.300 millones de dólares (3.614 millones de euros), por lo que este acuerdo beneficiará directamente a sectores clave para el país, como la agroindustria, la manufactura y el textil.

"Hoy hemos dado un paso más en la consolidación de un país que cuando camina unido, genera confianza, atrae inversión y crea oportunidades reales de desarrollo para toda la población", agregó.

Estados Unidos firmó el pasado jueves un acuerdo de comercio con El Salvador en el que se incluye la eliminación del arancel del 10% a las importaciones salvadoreñas.