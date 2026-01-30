AMP. Un sensacional Djokovic apea a Sinner y se cita con Alcaraz en la final del Abierto de Australia

El choque entre Novak Djokovic y Jannik Sinner en la Rod Laver Arena concluyó con el serbio imponiéndose tras superar ocho pelotas de ruptura en el quinto set y sellar así su pase a la final del Abierto de Australia, donde enfrentará al joven español Carlos Alcaraz. Este desenlace marca la tercera final entre Djokovic y Alcaraz en un torneo de Grand Slam, un duelo que, según detalló Europa Press, ha generado amplia expectación por la posibilidad de que Djokovic amplíe su récord histórico a 25 títulos de Grand Slam, mientras que Alcaraz tiene en juego convertirse en el ganador más joven en completar el Grand Slam.

La victoria de Djokovic frente a Sinner se produjo tras más de cuatro horas de partido y con parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. El veterano jugador de Belgrado, que pronto cumplirá 39 años, logró revertir un encuentro que comenzó a favor del italiano. Sinner se había posicionado como favorito para el duelo gracias a su dominio en anteriores enfrentamientos del año pasado, con victorias sobre Djokovic en Roland Garros y Wimbledon, ambos partidos definidos en sets corridos. No obstante, el serbio mostró fortaleza y un alto nivel competitivo para sobrevivir a una batalla que probó la resistencia física y mental de ambos tenistas.

Según consignó Europa Press, el primer set cayó del lado de Sinner, quien lo cerró por 6-3 sin mayores sobresaltos, aprovechando las primeras dudas en el juego de Djokovic. Sin embargo, el serbio comenzó a responder con mayor solidez en el segundo parcial, valiéndose de su saque y de una efectiva derecha que le permitió recuperar confianza. El encuentro se igualó después de que Djokovic estableciera un quiebre crucial y defendiera con éxito un 0-40 en contra, lo que le animó a buscar la remontada.

A lo largo del tercer set, Sinner retomó el control y tomó ventaja tras romperle el saque a Djokovic cuando el marcador señalaba 5-4. Europa Press enfatizó que, pese a que el revés podía representar un golpe duro, el serbio aprovechó su experiencia en rondas decisivas y no decayó en su rendimiento. En el cuarto parcial, Djokovic consiguió un nuevo quiebre en el primer juego al servicio de Sinner, ventaja que supo mantener hasta igualar el marcador global y así forzar el quinto y decisivo set.

La quinta manga resultó especialmente intensa. Djokovic defendió su saque en momentos clave y frustró a Sinner, quien desperdició ocho oportunidades de romper el servicio de su rival. Según Europa Press, incluso tras un 0-40 en uno de los momentos más comprometidos para el serbio, logró sostener y luego capitalizó su oportunidad, sentenciando el partido en un ambiente cargado de tensión y con el aliento de numerosos seguidores serbios.

El historial entre Djokovic y Alcaraz en finales de Grand Slam presenta ventaja para el español, que se adjudicó las dos citas previas entre ambos en Wimbledon, en los torneos del 2023 y 2024. Djokovic, por otro lado, busca su final número 38 en una de las cuatro grandes citas del circuito, confirmando la vigencia de su carrera y la capacidad de mantenerse competitivo frente a la nueva generación de tenistas.

El renovado enfrentamiento entre ambos tenistas en Melbourne se produce luego de dos semifinales que en conjunto representaron casi diez horas de tenis de alto nivel, describió Europa Press. El serbio llegó a este tramo del torneo beneficiado por situaciones extraordinarias en rondas anteriores, ya que no tuvo que jugar su partido de octavos debido a la lesión del checo Jakub Mensik, y accedió a semifinales tras el retiro por lesión de Lorenzo Musetti cuando iba dos sets arriba.

Tras la semifinal, Djokovic declaró: “Esta noche voy a redoblar mis oraciones de agradecimiento a Dios por darme realmente esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí en un par de días para aprovecharla.” Así lo citó Europa Press, recalcando el componente espiritual y motivacional que el tenista suele destacar en momentos clave de su carrera.

La final del Abierto de Australia enfrenta al líder histórico de títulos de Grand Slam con la principal promesa del tenis de la actualidad. Carlos Alcaraz, originario de Murcia, aspira a consagrarse como el campeón más joven en conquistar los cuatro grandes torneos del circuito profesional, mientras Djokovic apunta a seguir ampliando la distancia en la cima de los récords del tenis.