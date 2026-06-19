Al menos 8 muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano en violación de la tregua

Beirut, 19 jun (EFE).- Al menos ocho personas murieron en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur del Líbano en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.EFE

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