Agencias

Al menos 8 muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano en violación de la tregua

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Beirut, 19 jun (EFE).- Al menos ocho personas murieron en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur del Líbano en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.EFE

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