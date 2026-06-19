Aumenta a al menos 18 los muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

Beirut, 19 jun (EFE).- La cifra de muertos en ataques que Israel ha lanzado en la madrugada de este viernes contra diferentes poblaciones del sur del Líbano aumentó a 18 y otras 33 personas resultaron heridas, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese al acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, que fija un cese de hostilidades también en el país mediterráneo.EFE

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