AMP. Un épico Alcaraz vence a Zverev y luchará por su primer título y el 'Grand Slam' en Australia

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en la semifinal del Abierto de Australia se definió en el tramo más tenso y demandante del quinto set, después de casi cinco horas y media en la pista y con el español superando problemas físicos visibles durante el tercer parcial. De acuerdo con Europa Press, el murciano, con apenas 22 años, accedió por primera vez a la final de este torneo tras imponerse a Zverev por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5, en un duelo que evidenció tanto la resistencia física como la mentalidad competitiva del joven tenista.

El medio Europa Press detalló que el encuentro estuvo marcado por la aparición de calambres en Alcaraz cuando el marcador se encontraba igualado en el tercer set, lo cual limitó sus desplazamientos durante cerca de una hora. Pese a ello, el número uno del mundo logró mantenerse en la lucha, confiando en su servicio y aprovechando sus oportunidades ante un rival que también supo sostenerse en los tramos clave. Alternando momentos de dominio con Zverev, ambos jugadores mantuvieron al público de la Rod Laver Arena expectante, especialmente tras los cambios de ritmo y las respuestas del alemán, que llegó a servir para avanzar a la final en el quinto set.

Según consignó Europa Press, el desarrollo del partido mostró una marcada igualdad en los números: Alcaraz finalizó con 78 golpes ganadores frente a los 56 de Zverev y logró un total de 200 puntos ganados, apenas por encima de los 194 del alemán. El juego se sostuvo en gran medida sobre la potencia de los saques y largos intercambios, en los que la capacidad de adaptación y la fortaleza mental resultaron determinantes para ambos.

Los primeros compases del enfrentamiento reflejaron un dominio alterno en el servicio, hasta que Alcaraz consiguió el primer quiebre en el tramo final del set inicial y cerró el parcial. En el segundo set, el alemán llegó a colocarse 5-2, pero la reacción del español igualó las acciones, forzando una muerte súbita que también terminó del lado de Alcaraz tras romper el servicio de su oponente en el momento decisivo.

Europa Press publicó que la transición del duelo hacia un esfuerzo más físico comenzó en el tercer set, cuando el tenista español advirtió molestias claras por sus calambres, incluso vomitando en la pista en uno de los cambios de lado. A pesar de que Zverev protestó formalmente ante la juez de silla por el tratamiento médico recibido por Alcaraz, el partido continuó y el alemán capitalizó su oportunidad en el desempate del tercer parcial para recortar distancias en el marcador.

El cuarto set también derivó en un tie-break a favor de Zverev, que encontró en su saque la herramienta fundamental para resistir. Durante este momento, Alcaraz dejó entrever signos de agotamiento físico, pero se mantuvo en juego apoyado en un servicio que solo cedió su segundo ‘break’ de toda la noche. En el último set, Zverev consiguió lo que parecía un golpe definitivo al romper el servicio de Alcaraz y colocarse 5-4 con su propia oportunidad de sacar para el partido.

Sin embargo, la presión en los juegos finales impactó el rendimiento del alemán. Tal como relató Europa Press, Zverev falló en sostener su ventaja y cometió un error con el drive, seguido de una volea en la red que permitió a Alcaraz igualar y posteriormente quebrar el servicio decisivo para llevarse el partido. El español sumó así su octava final de Grand Slam y aspira a convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el ciclo de los cuatro grandes títulos si conquista el trofeo el domingo.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, el oponente de Alcaraz en la final será el italiano Jannik Sinner o el serbio Novak Djokovic, en un duelo que tendrá lugar en la Rod Laver Arena. El desafío inmediato para el español, según subrayó el medio, consiste en recuperar la plenitud física tras disputar el tercer partido más extenso en la historia del torneo.

La crónica subraya que tanto los números como el desarrollo del partido reflejaron una confrontación de máxima igualdad y tensión, en la que la resiliencia y determinación de Alcaraz marcaron la diferencia en los momentos de mayor exigencia. El tenista de El Palmar, Murcia, buscará unirse a figuras históricas como John McEnroe y Mats Wilander en la lista de campeones de los cuatro Grand Slam antes de cumplir los 23 años, consolidando así uno de los comienzos más destacados de la carrera de un jugador en la reciente historia del tenis mundial.