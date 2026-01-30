Alemania e Israel efectúan su primer ejercicio de defensa ante un grave ataque cibernético

Berlín, 30 ene (EFE).- Expertos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel y responsables en seguridad informática de Alemania efectuaron con éxito un ejercicio para la defensa de un ataque grave en el área de tecnologías de la información, informó este viernes el Ministerio del Interior germano.

La maniobra, que lleva por nombre 'BLUE HORIZON' u "Horizonte azul", constituye "el primer paso concreto en materia de ciberseguridad del pacto de seguridad firmado este mes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt", indicó Interior en un comunicado.

"Con este primer ejercicio conjunto de defensa cibernética hacemos que el paquete de seguridad tenga un efecto práctico", dijo Dobrindt.

"Fortalecemos nuestras capacidades para defendernos de ataques cibernéticos graves. Esta cooperación crea verdadera capacidad ante crisis. Alemania e Israel apuestan juntos por un sistema de defensa fuerte y seguro y la creación de una cúpula cibernética alemana", abundó el ministro.

El objetivo de esta cooperación germano-israelí es, en último término, la creación de una "cúpula cibernética" alemana que siga el modelo de la que ya protege informáticamente a Israel.

Con el ejercicio "Horizonte Azul" se buscaba concretamente realizar una toma de contacto para que puedan conocerse mejor las autoridades responsables de la ciberseguridad israelíes y las alemanas y, así, "armonizar los procesos y desarrollar un lenguaje común para casos de emergencia".

Se trata de "reaccionar más rápido, colaborar mejor, detener los ataques antes", indicó el Ministerio del Interior germano. EFE