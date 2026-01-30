Alcaraz, quinto español en disputar la final del Abierto de Australia

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- El triunfo de Carlos Alcaraz ante el alemán Alexander Zverev en semifinales sitúa al murciano en la final del Abierto de Australia por primera vez y como quinto jugador español en la historia.

Alcaraz, que pujará por el título contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic el domingo, puede erigirse en el segundo español en ganar el título después de Rafael Nadal.

El actual número uno del mundo se une a Nadal, seis veces finalista, dos de ellas campeón (2009 y 2022) y cuatro subcampeón (2012, 2014, 2017 y 2019).

Además, se situaron en puertas del título, como finalistas sin éxito, Juan Gisbert (1968), Andrés Gimeno (1969) y Carlos Moyá (1997).