Agencias

Alcaraz, quinto español en disputar la final del Abierto de Australia

Guardar

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- El triunfo de Carlos Alcaraz ante el alemán Alexander Zverev en semifinales sitúa al murciano en la final del Abierto de Australia por primera vez y como quinto jugador español en la historia.

Alcaraz, que pujará por el título contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic el domingo, puede erigirse en el segundo español en ganar el título después de Rafael Nadal.

El actual número uno del mundo se une a Nadal, seis veces finalista, dos de ellas campeón (2009 y 2022) y cuatro subcampeón (2012, 2014, 2017 y 2019).

Además, se situaron en puertas del título, como finalistas sin éxito, Juan Gisbert (1968), Andrés Gimeno (1969) y Carlos Moyá (1997).

Temas Relacionados

EFEAO2026VICSPORTSSPORTSPORTINGTENNISCOMPETITIONTENNIS TOURNAMENTTOURNAMENTAUSTRALIAN OPENAOARENAATPAUS OPENAUSSIE OPENDRAWGRAND SLAMOZ OPENSCHEDULETENNIS OPENTOURWTADAYTHIRTEENFINALDOUBLESMIXEDBallRacket

Últimas Noticias

Detenidos tres miembros de Estado Islámico que atacaron posiciones de las FDS en Hasaka, en el este de Siria

Las fuerzas kurdo-árabes han informado sobre la captura de presuntos integrantes de una célula yihadista, señalando que los individuos participaron en una ofensiva armada reciente en barrios estratégicos, e instan a los residentes a extremar la vigilancia y cooperación

Detenidos tres miembros de Estado

OpenAI retirará de ChatGPT los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 el 13 de febrero

OpenAI retirará de ChatGPT los

Un tribunal de EEUU declara ilegal la retirada de la protección a venezolanos y haitianos dictada por Noem

El fallo de la corte de apelaciones estadounidense contra las decisiones de Kristi Noem impacta directamente a más de un millón de migrantes, quienes temían deportaciones inminentes tras la revocatoria del Estatus de Protección Temporal durante el mandato de Trump

Un tribunal de EEUU declara

EEUU celebra la designación de la UE de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

EEUU celebra la designación de

La historiadora Carmen Guillén analiza el Patronato de Protección a la Mujer: "Ahora lo punky es ser franquista"

La historiadora Carmen Guillén analiza