Una nueva tractorada recorre València en un "grito unitario" contra Mercosur: "Nos están echando del campo a patadas"

Una nueva tractorada recorre las calles de València este jueves en un "grito unitario" de las principales organizaciones agrarias contra las políticas europeas y el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, así como para reivindicar que los agricultores y ganaderos quieren "vivir dignamente, tener un futuro y mano de obra suficiente para atender las necesidades del campo".

"Nos están echando del campo a patadas", han lamentado los responsables de las organizaciones agrarias convocantes de la protesta, que son la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

La protesta se está produciendo en varias ciudades de la geografía nacional en lo que el sector ha denominado un 'súper jueves del campo español', en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamento Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.

La movilización en València ha arrancado con una concentración en la avenida Blasco Ibáñez ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), donde los dirigentes agrarios han defendido que "la agricultura del futuro en Europa pasa por tener agua" y ha reivindicado la adecuación de los barrancos, infraestructuras hidrológicas y "soluciones" para los campos arrasados en la dana del 29 de octubre de 2024 y que van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH).

Los participantes en la protesta han mostrado carteles con mensajes como 'Ursula von der liar', 'Paella de Mercosur: arroz con cosas prohibidas' y 'Granja cerrada por desahucio. Razón: Mercosur'. Además, algunas personas han acudido disfrazadas de naranja, de vacas "hormonadas" o se han presentado encadenadas a otra persona que llevaba una careta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los máximos representantes de las organizaciones agrarias han intervenido con sus discursos y sobre las 10.40 horas han salido los tractores y participantes en dirección a las Torres de Serranos. La protesta terminará en la sede de la Delegación del Gobierno.

CCPV-COAG, UPA-PV, La Unió y AVA-Asaja reclaman el rechazo a la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, exigen un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, reciprocidad, cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma línea, exigen revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.

El sector también se opone a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC post-2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único y un recorte del 22% del presupuesto.

Igualmente, reivindican la simplificación, seguridad jurídica y la puesta en marcha de regulaciones más adaptadas a la realidad agraria, así como la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación y reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos, entre otras reclamaciones.

