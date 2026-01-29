Agencias

Trump pide a Putin que deje de bombardear Ucrania durante una semana: "Ha aceptado y estamos muy contentos"

Donald Trump anuncia que Vladimir Putin decidió suspender ataques sobre poblaciones y servicios críticos en Ucrania por siete días ante la ola invernal, destacando la satisfacción estadounidense tras el acuerdo y la sorpresa de Kiev por la respuesta rusa

Las autoridades ucranianas manifestaron sorpresa tras conocer la respuesta de Rusia ante Estados Unidos sobre el alto temporal de ataques en Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó este jueves durante una reunión de gabinete, transmitida desde la Casa Blanca, que su homólogo ruso, Vladimir Putin, accedió a una solicitud dirigida personalmente por Trump para suspender durante siete días los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas, particularmente sobre infraestructuras civiles. Tal como informó el medio que cubrió el anuncio, la petición estadounidense surge en medio de una ola de frío excepcional que afecta a la región y complica la situación humanitaria en el país europeo.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por Trump, el líder republicano consideró que la decisión de Putin de acoger la iniciativa estadounidense representa un avance significativo en el contexto de la crisis. Trump relató ante su gabinete que diversas voces de su entorno le desaconsejaron realizar la gestión diplomática, aludiendo que probablemente no prosperaría ningún acuerdo, pero subrayó que el resultado sorprendió positivamente tanto a Washington como a Kiev. "Mucha gente me dijo que no desperdiciara la llamada porque no iban a conseguirlo, y ha aceptado. Y estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades", indicó el mandatario, según consignó la Casa Blanca.

En su intervención ante funcionarios y periodistas, Trump precisó que el acuerdo alcanzado implica una congelación de las operaciones militares rusas sobre territorio ucraniano por siete días íntegros. El medio que reportó la noticia recogió que esta pausa se produce tras varias jornadas caracterizadas por un descenso extremo de las temperaturas, afectando la capacidad de respuesta tanto militar como civil en la zona del conflicto. El presidente estadounidense remarcó la gravedad de la situación climática en Ucrania, catalogándola como récord: “Es un frío extraordinario, un frío récord. Dicen que nunca han experimentado un frío así”.

La reacción en Kiev, según relató Trump durante la misma comparecencia, fue de incredulidad inicial seguida por alivio. "Las autoridades ucranianas casi ni se lo creían pero estaban muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil", manifestó el presidente estadounidense, atribuyendo la respuesta positiva a la severidad de las condiciones meteorológicas y a la presión que el conflicto impone sobre la población civil.

El medio que divulgó estos hechos reportó que la solicitud de Washington de suspender las operaciones militares rusas sobre centros urbanos y servicios esenciales refleja una preocupación por el impacto de los ataques en plena emergencia invernal. Trump reiteró que la iniciativa tenía como objetivo evitar sufrimientos innecesarios a causa de la combinación de ataques y clima extremo, y subrayó el compromiso de su administración para intervenir diplomáticamente cuando lo consideran oportuno.

Durante la reunión del gabinete, transmitida en directo por la Casa Blanca y recogida por diversos medios internacionales, Trump hizo énfasis en la importancia del acuerdo, aunque no ofreció detalles sobre futuros pasos o si existe la intención de prorrogar la suspensión militar más allá del periodo anunciado. Algunas fuentes gubernamentales estadounidenses citadas por el medio añadieron que la comunicación con Moscú se desarrolló de manera directa y sin intermediarios, lo que permitió canalizar rápidamente la solicitud y obtener una respuesta.

A nivel internacional, la noticia generó reacciones entre aliados de ambos países, y según reportó el medio mencionado, el episodio pone de manifiesto la relevancia de los canales diplomáticos bilaterales entre Washington y Moscú incluso en un escenario de conflicto abierto en Europa oriental. No se precisó en el anuncio oficial el alcance exacto de la pausa —si incluye cese de bombardeos en el frente de combate o únicamente sobre áreas habitadas y servicios críticos—, aunque la declaración de Trump subraya el componente humanitario de la solicitud estadounidense.

Finalmente, la prensa local e internacional recogió que la decisión de suspender temporalmente los ataques rusos en Ucrania ocurre en un contexto donde la severidad del invierno y el riesgo para civiles han cobrado protagonismo en la agenda de gobiernos occidentales y organismos internacionales, incrementando la presión para buscar soluciones temporales que alivien la vulnerabilidad de la población afectada por el conflicto.

