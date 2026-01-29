Agencias

Seis detenidos en Turquía acusados de espiar para Irán

La policía turca arrestó a varios sospechosos, entre ellos una persona de origen iraní, implicados en actividades de inteligencia vinculadas a la Guardia Revolucionaria, tras operaciones en ciudades clave y pesquisas que apuntan a una red con acceso a instalaciones estratégicas

Las investigaciones en Turquía han revelado que los detenidos mantienen contacto directo con miembros de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní y que sus actividades alcanzan áreas estratégicas, entre las que destacan reconocimientos en bases aéreas claves, como la base de Incirlik situada en Adana. Según informó el diario turco Hurriyet, las autoridades han llevado a cabo estas detenciones tras identificar una red de espionaje que presuntamente recopilaba información sensible y la transmitía a los servicios de inteligencia de Teherán.

En el marco de una serie de operaciones simultáneas en las provincias turcas de Estambul, Ankara, Van, Samsun y Yalova, seis personas han sido arrestadas, de las cuales cinco poseen nacionalidad turca y una es de origen iraní. De acuerdo con la información publicada por Hurriyet, los arrestos se produjeron después de pesquisas realizadas por la Inteligencia turca, que apuntaban a la existencia de una trama cuyos integrantes facilitaban datos estratégicos a Irán.

Entre las acusaciones formales de la Fiscalía turca figura la colaboración directa con agentes de la Guardia Revolucionaria, así como la responsabilidad de captar información crítica sobre bases militares y puntos estratégicos en territorio turco. Según consignó Hurriyet, las tareas de espionaje también incluían inspecciones en instalaciones aéreas de alto valor, siendo Incirlik uno de los principales objetivos de esta red.

El grupo sospechoso enfrenta imputaciones adicionales relacionadas con el traslado y posible envío de drones a través de Turquía con destino a terceros países. El medio Hurriyet detalló que la actividad de esta red permitía recopilar inteligencia que podía comprometer la seguridad nacional y facilitar operaciones de Teherán fuera de sus fronteras.

La transferencia de la información obtenida hacia servicios de inteligencia iraníes emerge como el eje de la investigación judicial que ahora encaran las autoridades turcas. Reportes de Hurriyet subrayan que las pesquisas contaron con la cooperación de diferentes organismos públicos y permitieron rastrear los movimientos y comunicaciones que involucrarían a los detenidos en los circuitos de espionaje internacional.

A lo largo de las operaciones, la presencia de una persona de nacionalidad iraní entre los acusados refuerza la línea investigativa sobre la influencia extranjera y la posible implicación directa del aparato de inteligencia iraní. Este componente extranjero dentro de una estructura compuesta en su mayoría por ciudadanos turcos atrae la atención de la Fiscalía respecto a los métodos de captación y colaboración utilizados por la presunta red.

La base aérea de Incirlik, mencionada frecuentemente en la información aportada por Hurriyet, figura dentro de las instalaciones más sensibles para la defensa turca y para la cooperación internacional en materia de seguridad. Su inclusión en los objetivos de los sospechosos refuerza la gravedad de las imputaciones y ubica el caso en una dimensión de interés estratégico para Turquía y sus aliados.

Con la detención de este grupo, las autoridades buscan esclarecer el alcance de la infiltración y determinar posibles conexiones adicionales tanto dentro como fuera del país. Hurriyet remarcó que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar si existen otros colaboradores en la estructura o si parte de la información recopilada fue utilizada en operaciones más amplias.

El caso ha generado reacciones en los ámbitos de inteligencia y seguridad, dadas las implicancias de la actividad extranjera en infraestructuras críticas turcas y el empleo de tecnologías como los drones en circuitos internacionales. Las autoridades mantienen bajo reserva ciertos detalles de la investigación para no poner en riesgo futuras operaciones y la integridad de los procesos judiciales en marcha.

De acuerdo con lo publicado por Hurriyet, la acción coordinada entre diferentes jurisdicciones provinciales permitió identificar patrones en los desplazamientos y actividades de los sospechosos, logrando así anticipar varios de sus movimientos y asegurar pruebas que respaldan la acusación formal. Las autoridades prosiguen con la evaluación de los dispositivos y documentos incautados, al tiempo que se examina la posible implicación de otros actores en la cadena de inteligencia.

El desarrollo de este caso marca un nuevo episodio en el historial de tensiones entre Turquía e Irán en materia de seguridad e inteligencia, especialmente en lo concerniente a la protección de instalaciones militares y la prevención de actividades ilícitas asociadas a tecnología militar y tráfico internacional de equipamiento. Según Hurriyet, las pesquisas de la inteligencia turca seguirán en las próximas semanas, focalizándose en la red desarticulada y en los puntos vulnerables identificados a raíz de este operativo.

