Rosalía actúa por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona

Tras interpretar ‘La perla’ junto a cinco músicos, Rosalía transmitió un mensaje en catalán que remarcó la importancia del evento, dirigiéndose a los asistentes con las palabras: "Buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos". Con esto, la artista destacó el carácter especial de la noche y el compromiso del concierto con la causa palestina.

De acuerdo con la información publicada por el medio que cubrió el evento, la aparición de Rosalía no se había anunciado previamente, lo que generó una reacción inmediata entre el público en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La ovación registrada fue la más notoria recibida durante la velada en el marco del Concert-Manifest x Palestina. El nombre de la cantante apareció en la pantalla antes de su actuación, provocando una respuesta entusiasta antes de que subiera al escenario.

Según detalló el medio citado, Rosalía interpretó ‘La perla’, pieza incluida en su álbum ‘Lux’, y compartió la interpretación con varios músicos, lo que aportó un carácter colaborativo a su intervención. La participación de la artista marcó un momento significativo dentro del evento, que reunió a diversas figuras y agrupaciones en apoyo a Palestina.

El Palau Sant Jordi congregó a un gran número de asistentes, quienes respondieron con entusiasmo tanto a la aparición sorpresa de la cantante como al resto de actuaciones programadas. El evento, denominado Concert-Manifest x Palestina, tuvo como objetivo principal mostrar solidaridad y apoyo hacia el pueblo palestino a través de la música y la palabra, según consignó la fuente original.

En el transcurso del concierto, la intervención de Rosalía resultó un punto destacado, según publicó el medio que cubrió el acontecimiento, no solo por su presencia inesperada, sino también por su mensaje dirigido directamente a la ciudad y sus habitantes en catalán, lo que reforzó el sentido local y la especial conexión establecida durante la noche.

El repertorio de la cantante, centrado en el tema ‘La perla’, aportó un enfoque musical que se integró a la línea de actuaciones y manifiestos que dieron forma a la programación del Palau Sant Jordi, informó la misma fuente. La selección del tema respondió tanto al contexto del espectáculo como a la intención de colaboración y apoyo reflejada durante todo el evento.

La organización del Concert-Manifest x Palestina en Barcelona aspiró a reunir voces destacadas de la música en una causa común, integrando manifestaciones artísticas y mensajes solidarios dirigidos al público y a la opinión pública. La presencia de personalidades como Rosalía robusteció el impacto mediático y la atención generada por el acto, reportó el medio encargado de la cobertura.

A lo largo de la noche, el Palau Sant Jordi se transformó en un punto de encuentro entre artistas, público y activistas, según consignó el medio original. La intervención de Rosalía representó un testimonio de apoyo explícito al objetivo del concierto, enmarcado en un ambiente cargado de simbolismo, emoción y música.